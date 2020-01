Dassow: Kostenloses Internet und stadteigener Parkplatz

Dassow

Einwohner und Besucher von Dassow kommen bald in den Genuss kostenloser Internetzugänge an mehreren Stellen in der Stadt und ihren Ortsteilen. Darum haben sich Dassower Kommunalpolitiker seit Längerem bemüht. Bereits vor zwei Jahren erarbeitete der Stadtvertreter Gerd Matzke ( SPD) eine ganze Reihe von Standorten für zugangsoffene WLAN-Hotspots. Er ermittelte auch grob die Kosten. Der Hintergrund: Das Bundesbreitbandbüro des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur startete damals eine Initiative namens WiFi4EU zur Förderung von kostenlosem und zugangsoffenem WLAN an öffentlichen Plätzen. Mit einem Budget von insgesamt 120 Millionen Euro ist das Ziel der WIFI4EU-Initiative, mehr als 6000 europäische Gemeinden mit freien und leistungsfähigen Internetzugängen auszustatten. Dassow bewarb sich mehrfach. Jetzt war die Stadt erfolgreich.

Die politischen Verhältnisse in Dassow Seit der Neuwahl im Mai 2019 Jahres ist Annett Pahl ( SPD) Bürgermeisterin in Dassow. Vorher war sie knapp drei Jahre amtierende Bürgermeisterin. Erster stellvertretender Bürgermeister ist Stefan Westphal (Wählergemeinschaft Ostseestrand), zweite stellvertretende Bürgermeisterin Annet Kreft ( SPD). Die SPD hat in der Stadtvertretung sieben von 15 Plätzen, die Wählergemeinschaft Ostseestrand vier, die CDU drei, Bündnis 90/Die Grünen einen.

„Wir haben den Zuschlag bekommen“, sagt Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) nach der Frage, welche Projekte Dassow in diesem Jahr verwirklichen oder zumindest beginnen will. Die Bürgermeisterin erläutert: „Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, es umzusetzen.“ 2020 solle es losgehen. „Es wird jetzt in den städtischen Haushalt eingestellt“, kündigt Annett Pahl an. Zu den Standorten gehören nach Auskunft der Bürgermeisterin unter anderem das alte Rathaus, der Rosengarten, das Gemeindehaus in Harkensee und das Bürgerhaus in Pötenitz.

Mehr digitale Technik für Schule

Fit für die digitale Gegenwart und Zukunft will die Stadt Dassow auch ihre Schule machen. Ein Medienkonzept und ein Medienentwicklungskonzept werden erarbeiten. „Wir wollen es in den nächsten vier Jahren umsetzen“, erläutert Annett Pahl. Geplant sind unter anderem interaktive Tafeln und geeignete Leitungen für digitale Technik.

Die Straße der Freundschaft in Harkensee führt in Richtung Gutshaus. Sie wird 2020 ausgebaut. Quelle: Jürgen Lenz

Ausgebaut wird in diesem Jahr die Straße der Freundschaft in Harkensee. Es ist das letzte Vorhaben im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens Neuenhagen-Harkensee. Ein anderes Projekt: Bereits 2015 bauten Arbeiter im Auftrag der Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens die Verbindungsstraße zwischen Barendorf und Harkensee auf einer Länge von 540 Metern neu. Die alte, teils marode und ausgefranste Straße führte durch eine schmale Allee. Die neue, deutliche breitere Fahrbahn verläuft neben der Baumreihe.

Wann wird die Straße der Freundschaft in Harkensee ausgebaut? „Es wird im Frühjahr losgehen“, antwortet die Bürgermeisterin. Gebaut werden eine 4,50 Meter breite Straße und ein überfahrbarer Gehweg.

Feuerwehr bekommt Doppelgarage

Ein weiteres Projekt in Harkensee: Die Feuerwehr bekommt eine Doppelgarage „für nicht einsatzrelevante Fahrzeuge“, wie Annett Pahl erläutert. Das Einsatzfahrzeug wird weiterhin im Gerätehaus untergebracht.

In Barendorf übernimmt die Stadt in diesem Jahr den Betriebs eines Parkplatzes, der bisher in privater Hand war. Dafür schafft sie einen Parkscheinautomaten an. Eine Schranke wird nach Auskunft der Bürgermeister nicht aufgestellt.

Bisher fehlt an einem Teil der Grevesmühlener Straße in Dassow ein Gehweg. Das will die Stadt ändern. Quelle: Jürgen Lenz

Für Dassow plant die Stadt eine Weiterführung des Gehwegs an der Grevesmühlener Straße in Richtung Norma-Markt und Siedlung. Annett Pahl hofft, dass dort noch in diesem Jahr gebaut wird. Das Projekt ist in Planung.

„Wir wollen dringend Wohnbauflächen ausweisen“, sagt Annett Pahl (SPD), Bürgermeisterin in Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Ein weiteres Ziel der Stadt: Die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass weitere Häuser in Dassow gebaut werden können. „Wir wollen dringend Wohnbauflächen ausweisen“, erklärt die Bürgermeisterin. Dassow ist als Wohnstandort beliebt. Geeignete Bauplätze sind derzeit jedoch rar.

Komplett abverkauft sind die Grundstücke im Dassower Gewerbegebiet „ Holmer Berg“. Ein Wunsch vieler Stadtvertreter ist deshalb, die baurechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich neue Betriebe ansiedeln – oder bestehende Firmen in Dassow erweitern.

