Dassow

Das Gewerbegebiet der Stadt Dassow hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standort der Medizintechnik in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Mit der IHK zu Schwerin besuchte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig jetzt die Firmen Euroimmun und AqVida. Dabei lobte sie den Standort Dassow.

Wichtige Branche für MV

„Die Medizintechnik ist eine wichtige Branche für unser Land. Ich bin gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sehr froh, dass hier in Dassow und in ganz Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 20 Jahren eine ganze Reihe Biotechnologie- und Medizintechnik-Firmen entstanden sind oder sich hier angesiedelt haben. Das ist eine Stärke des Wirtschaftsstandorts Mecklenburg-Vorpommern“, erklärte die Ministerpräsidentin nach ihrem Besuch. Das Hamburger Unternehmen AqVida hatte seinen Standort in Dassow 2016 eröffnet und produziert dort Krebsmedikamente. Euroimmun, Spezialist für medizinische Labordiagnostika, war 2008 zunächst ins ehemalige DVD-Werk in Dassow gezogen und hatte 2016 einen Neubau errichtet.

Bei guter Geschäftslage die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Dassow: das Gewerbegebiet Holmer Berg. Quelle: Jürgen Lenz

Schutzkleidung und Impfstoffe selber herstellen

„Eine Lehre aus der Corona-Pandemie ist für mich, dass Deutschland bestimmte Schlüsselkapazitäten selbst vorhalten muss. Es geht nicht, dass wir im Fall einer Pandemie mühsam Schutzkleidung auf dem Weltmarkt besorgen müssen und dass wir nicht genügend Kapazitäten haben, um schnell Impfstoff zu produzieren“, sagte die Ministerpräsidentin. Die norddeutschen Länder hätten deshalb die Bundesregierung dringend um eine Prüfung gebeten, ob eine Förderrichtlinie aufgelegt werden kann, die bei der Ansiedlung und Erweiterung von Life Science-Unternehmen im Bereich der Impf- und Wirkstofferforschung helfen kann.

Suche nach Fachkräften hält an

Im Anschluss an die Unternehmensbesichtigungen fand in der AqVida GmbH ein reger Austausch zwischen Wirtschaftsvertretern aus ganz Westmecklenburg mit der Ministerpräsidentin statt. Zu den zentralen Fragen der Diskussion gehörten vor allem die Sorge der Unternehmen, ausreichende Fachkräfte gewinnen zu können, infrastrukturelle und energetische Themen sowie die Verbesserung der Bildungspolitik. Hier sehen die Unternehmen dringenden Handlungsbedarf, um Jugendliche rechtzeitig mit wirtschaftlichen Themen zu konfrontieren. Es sollte nicht nur bei Schülern der Abgangsklassen, sondern auch bei Lehrkräften, mehr Interesse für die Wirtschaft geweckt werden.

Von Malte Behnk