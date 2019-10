Dassow: Mit Raubkatzen auf Rekordkurs

Dassow

Aus ganz Deutschland, der Schweiz und Südtirol fahren Kinder und Erwachsene nach Dassow, um schöne Stunden im Erlebnis- und Tigerpark zu verbringen. Auch in der 17. Saison lässt das Interesse nicht nach. Im Gegenteil. 2019 liegen die Besucherzahlen weit über dem Durchschnitt.

Am Ende der Saison, am 27. Oktober, werden sie nach Auskunft der Betreiber in etwa das bisherige Rekordniveau von 2016 erreichen. Damals besuchten 39 000 Kinder und Erwachsene den Erlebnis- und Tigerpark. Er ist in Deutschland einmalig.

Sommerwetter war für Tigerpark perfekt

Geschäftsführerin Monica Farell (59) sagt: „Wir sind dieses Jahr sehr zufrieden.“ Quelle: Jürgen Lenz

„Wir sind dieses Jahr sehr zufrieden“, sagt Monica Farell, die den Erlebnis- und Tigerpark zusammen mit ihrem Bruder René betreibt. Sie erklärt das Ziel: „Wir möchten unsere Tiere den Menschen nahebringen.“ Damit folgen Monica und René Farell ihrem Vater Dieter. Er träumte nach international erfolgreichen Raubtiershows von einer zooähnlichen Anlage für die Tiere, in der er sie weiterhin dem Publikum im Training nahebringen kann. In seiner Heimatstadt Lübeck bekam Dieter Farell diese Möglichkeit nicht – aber wenige Kilometer entfernt in Dassow. Hier leben jetzt 15 Tiger und Löwen.

Um die Raubkatzen hautnah zu erleben, kommen Urlauber und Einheimische sogar bei Wind und Regen. Besonders viele Gäste besuchen den Erlebnis- und Tigerpark jedoch bei schönem Wetter. Das war in diesem Jahr aus Sicht der Betreiberfamilie perfekt. 2019 schien häufig die Sonne, aber es war nicht so heiß und trocken wie 2018, als viele Touristen lieber ans Meer fuhren, um sich abzukühlen. „In diesem Sommer war nicht das optimale Strandwetter“, sagt Monica Farell.

Synergieeffekte mit neuer Star-Wars-Ausstellung

Zusammenarbeit in Dassow: Am Tigerpark wirbt die zweite Touristenattraktion in der Stadt, die neue Star-Wars-Ausstellung "Outpost One". Quelle: Jürgen Lenz

Zum großen Interesse am Tiger- und Erlebnispark dürften aber noch zwei Umstände beigetragen haben. Familie Farell erweitert ihn immer wieder mit neuen Attraktionen, und in diesem Jahr eröffnete ebenfalls in Dassow die spektakuläre Star-Wars-Ausstellung „Outpost One“. „Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Monica Farell. Für die Stadt und die Region sei die zusätzliche Attraktion sehr gut. Jetzt lohne es sich noch mehr, nach Dassow zu kommen.

„Wir haben beide etwas Besonderes“, erklärt Monica Farell. Der Kontakt zum Outpost-One-Betreiber Marc Langrock sei sehr gut. Familie Farell will sich nach dem Ende der Saison im Tigerpark mit dem Pötenitzer zusammensetzen, um über Chancen der Zusammenarbeit zu sprechen. Vielleicht wäre ja auch ein Kombiticket für Tigerpark und Star-Wars-Ausstellung möglich.

Betreiber wollen Tigerpark erweitern

Unabhängig davon will Familie Farell das Gelände des Erlebnis- und Tigerparks erweitern. Darüber spricht Monica Farell in Kürze mit der Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD).

Erst einmal ist die Familie jedoch mit der Saison beschäftigt. Bis 27. Oktober öffnet sie täglich von 10 bis 17 Uhr. Um 11.30 Uhr beginnt die Raubtierschule, um 13 Uhr das Training für den Mitmachzirkus. Was Kinder dort unter fachkundiger Anleitung einstudiert haben, zeigen sie in einer Vorstellung ab 14.30 Uhr. Bereits um 14 Uhr startet eine kleine Raubtierschule. Um 16 Uhr folgt eine Raubtierschule für größere Löwen und Tiger und um 16.45 Uhr eine Tierfütterung, bei der Monica Farell viel über die Raubkatzen informiert, die ihr sehr am Herzen liegen.

Elsa ist der Liebling vieler Besucher

Publikumsliebling Elsa (3) schleckt eine Geburtstagstorte aus Rinderhack, Hühnerfleisch und Hähnchenschenkeln. Quelle: Heike Jansen

Sie sagt: „Elsa ist bei uns weiterhin das absolute Highlight.“ Familie Farell hat die Tigerin, die aus einem Zirkus stammt, großgezogen. Der deutschlandweit bekannte Rapper Kontra K ist ihr Pate. Der Berliner kam im September wieder nach Dassow, als die Betreiber und Besucher des Erlebnisparks Elsas dritten Geburtstag feierten. Die Tigerdame bekam sogar eine Torte.

An anderen Tagen feierten Kinder Geburtstag. Für René Farell wurde der Erlebnis- und Tigerpark am 19. September zum Schauplatz seines Hochzeitsfestes.

Kürzlich besuchte Familie Farell in Paris eine Messe für Ferienparks und Zoos. Dort hat sie eine lebensgroße Löwenfigur gekauft. Sie wird ab der nächsten Saison in Dassow stehen. Dann kann sich jeder Besucher mit der Figur fotografieren, die aussieht wie echt. „Wir haben immer wieder etwas Neues“, erklärt Monica Farell. Stillstand sei Rückschritt – auch für einen Tigerpark.

