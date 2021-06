Zum ersten Mal waren in der Star Wars-Ausstellung „Outpost One“ in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) Melodien aus den Filmen live zu hören. Schüler der Musikschule Musik-Rolle und der Kreismusikschule spielten auf Blasinstrumenten vor dem geöffneten Hangar der Raumgleiter. Für sie das erste Konzert seit etwa einem Jahr.

In der Star Wars-Ausstellung "Outpost One" in Dassow haben Schüler der Musikschule "Musik-Rolle" und der Kreismusikschule ein Konzert gegeben. Paul Lenschow als Jedi an der Trompete. Quelle: Malte Behnk