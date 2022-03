Dassow

Willkommen in Mos Eisley, der größten Stadt des Wüstenplanets Tatooine. „Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier“, sagt Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi im ersten Star-Wars-Film von 1977. Besucher von „Outpost One“ in Dassow können bald durch die Wüstenstadt gehen wie Gulliver durch Liliput. Sie wird die neue Attraktion der Star-Wars-Ausstellung, die 2019 in einem ehemaligen Lagergebäude der Reichsluftwaffe eröffnete. Mittlerweile lockt das Fanprojekt Besucher aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland in die Kleinstadt in Mecklenburg.

Initiator Marc Langrock gibt einen ersten Einblick in die fantastischen Welten, die Arbeiter seit dem April 2021 in einer zweiten Ausstellungshalle im Maßstab 1:6 schaffen. „Es wird eine eigenständige, separate Ausstellung“, erläutert der 51-jährige Star-Wars-Fan. In der bisherigen Ausstellung gehen die Besucher durch über 30 filmreife Sets mit Figuren und Raumschiffen in Originalgröße.

Die Mitarbeiter von „Outpost One“ werden voraussichtlich ab Ostern die ersten Gäste in der neuen Ausstellung begrüßen. „In den letzten Monaten haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet“, berichtet Marc Langrock, der seinen Lebensunterhalt als Rechtsanwalt einer Hamburger Kanzlei verdient.

Begehbares Diorama auf 1100 Quadratmetern

Nach seiner Auskunft wird das begehbare Diorama auf 1100 Quadratmetern zahlreiche Raumschiffe, Gebäude und Figuren der Star-Wars-Reihe präsentieren. Langrock kündigt an: „Die Besucher können in das Diorama hineingehen, sich alles von allen Seiten genau ansehen.“ Zunächst werde es eine Art Preview der Ausstellung geben. „Die Gesamtfertigstellung planen wir für 2023.“ Die Ausstellung entwickele sich Schritt für Schritt weiter.

Magda Handzik (44) streicht die Fassade eines Gebäude in der Wüstenstadt Mos Eisley. Quelle: Jürgen Lenz

In der unteren Ebene steht bereits ein Raumschiff im legendären Hangar 94. Auf der oberen Ebene entsteht eine Nachbildung der Wüstenstadt Mos Eisley. Hier befindet sich der einzige nennenswerte Raumhafen von Tatooine, einem Planeten, den menschliche Siedler und diverse andere Lebensformen bewohnen. Er ist in sechs Star-Wars-Kinofilmen zu sehen und Heimatplanet des Protagonisten Luke Skywalker wie auch seines Vaters Anakin Skywalker.

„Wir orientieren uns an Episode 3“

„Wir orientieren uns an Episode 3“, erläutert Marc Langrock. Figuren dieser Folge werden die verwinkelten Straßen und Gassen der Miniatur-Wüstenstadt bevölkern. Rostige Wracks werden zu sehen sein, direkt neben den neuesten Gleitern der Galaxis.

Marc Langrock geht durch die größte Stadt des Planeten Tatooine. Quelle: Jürgen Lenz

Die Gebäude von Mos Eisley stehen bereits. Erste Detail sind zu erkennen. An einem Haus arbeitet in diesem Moment Magda Handzik. Die 44-Jährige streicht die Fassade mit einer Lasur. „Es sind auch einige technische Spielereien geplant“, sagt Marc Langrock beim Rundgang.

Erste Details der neuen Ausstellung sind zu sehen. Quelle: Jürgen Lenz

Dann kündigt er noch etwas Neues an: „Wir ziehen mit unserem Shop um, vergrößern ihn und verbinden ihn mit einer Ausstellung für Lego-Sammelstücke und Spielzeug zum Thema Star Wars.“ Der Eintritt werde frei sein.

Arbeiter gestalten die künftigen Shop- und Ausstellungsräume in einem früheren Wohnhaus am Rand des Geländes von „Outpost One.“ „Dadurch haben wir im anderen Gebäude mehr Platz für Bistro, Kaffee und Kuchen“, erklärt Marc Langrock. Die Nachfrage sei da. Die Macher der Fan-Ausstellung rechnen mit mehr Gästen.

In den vergangenen zwei Jahren litt der Betrieb von „Outpost One“ immer wieder unter Corona-Bestimmungen und Einreisebeschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern. Zurzeit gilt hier die 2G-Regel.

Von Jürgen Lenz