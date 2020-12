Dassow

Die Star-Wars-Ausstellung in Dassow ist geschlossen – wie alle Museen und ähnliche Einrichtungen im Land. Doch hinter den Kulissen geht der Krieg der Sterne weiter. „Wir arbeiten fleißig an einigen Erweiterungen und freuen uns schon sehr darauf, sie zu zeigen“, sagt Marc Langrock.

Er hat das bundesweit bekannt gewordene Fan-Art-Projekt initiiert. Outpost One bietet den Besuchern auf 1300 Quadratmetern mehr als 30 filmreife Sets.

Anzeige

Mitarbeiter und Unterstützer nutzen den Lockdown für Arbeiten, die während des laufenden Betriebs nicht möglich sind. „Wir erweitern und verbessern einige Sets“, erläutert Marc Langrock.

Zweite Ausstellung: Star Wars im Maßstab eins zu sechs

In einer anderen Halle treiben die Macher von Outpost One die Arbeiten für eine zweite Ausstellung voran. Während die bestehende Ausstellung aus lebensgroßen Sets besteht, werden in den neuen Räumen zahlreiche Landschaften, Gebäude und Figuren im Maßstab eins zu sechs zu sehen sein.

Christiane Bade aus dem Dassower Ortsteil Feldhusen arbeitet im Shop von Outpost One. Im Angebot: zahlreiche Artikel zu Star Wars. Quelle: Jürgen Lenz

Im Advent ist Outpost One nicht ganz geschlossen. In der Vorweihnachtszeit öffnet der Shop sonnabends von 10 bis 14 Uhr und am Mittwoch, den 23. Dezember, von 13 bis 17 Uhr. Die Mitarbeiter bieten das offizielle Star-Wars-Merchandise an: Figuren, Brettspiele, Modellbausätze, Tassen, T-Shirts und vieles mehr. „Es ist auch gut für die Moral der Mitarbeiter“, sagt Marc Langrock, ein Star-Wars-Fan der ersten Stunde.

Die Ausstellung öffnet seit Anfang November nicht mehr wegen einer Allgemeinverfügung, die alle Museen und ähnliche Einrichtungen betrifft. „Wir haben Verständnis für die Maßnahmen“, sagt Kirstin Langrock, Geschäftsführerin von Outpost One und Ehefrau von Marc Langrock.

Ein neues Bild für die Star-Wars-Ausstellung in Dassow entsteht. Quelle: Jürgen Lenz

Nach dem ersten Lockdown lockte die Ausstellung mit einem neuen Konzept. Die Macher von Outpost One investierten in ein System mit Audioführung, Ampelschaltung und separatem Ausgang. Dadurch können sich die kleinen Gruppen nicht treffen. Auch eine Familie geht durch die Sets, ohne jemand anderem zu begegnen. Kirstin Langrock versichert: „Es wird wirklich gut angenommen.“

Lesen Sie auch:

Outpost One und Tigerpark arbeiten zusammen

In den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung zeigte sich: Das neue Konzept funktioniert. Die kleinen Gruppen gingen gut getaktet durch die Räume. Ein Radiospot ging auf Sendung, mit dem Outpost One und der Tigerpark in Dassow gemeinsam warben. Schauspieler Hans-Georg Panczak sprach den Text. Das besondere Angebot: zehn Prozent Rabatt für diejenigen, die beide Tourismusattraktionen in Dassow besuchen.

Marc Langrock steht in einem Set der Fan-Art-Ausstellung Outpost One. Quelle: Jürgen Lenz

Kirstin Langrock berichtet: „Ab Juli war richtig gut besucht. Wir hatten schon für Dezember etliche Buchungen.“ Nicht nur Fans der Star-Wars-Reihe sind sehr angetan. Im Gästebuch stehen viele Kommentare von Erwachsenen und Kindern, die mitkamen und von dem begeistert sind, was sie im Outpost One gesehen haben.

„Es ist keine Planbarkeit gegeben“

Doch dann kam der zweite Lockdown. Die Geschäftsführerin bedauert: „Es ist keine Planbarkeit gegeben. Wir wissen nicht, wann wir wieder aufmachen können.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Dann kommen auch wieder Freunde der Star-Wars-Reihe, die bereits vier, fünf Mal durch die Ausstellung in Dassow gegangen sind. Zurzeit können sie das Fan-Art-Projekt zu Hause im neuen Youtube-Kanal von Outpost One erleben: https://www.youtube.com/channel/UC8QIu-2PGLzLFMPymNSv-DQ

Über den Autor

Von Jürgen Lenz