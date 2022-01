Dassow

Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Dassow ist riesig. Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) wird jede Woche von potenziellen Häuslebauern angesprochen, angerufen, angemailt. Weiterhelfen kann sie kaum, denn Bauland ist rar in der idyllisch gelegenen Stadt im Speckgürtel von Lübeck. Jetzt aber steht der Startschuss für ein neues Wohnbaugebiet kurz bevor.

Stadtvertreter beraten am Dienstag, den 1. Februar, über die Aufstellung eines Bebauungsplans, der die rechtlichen Voraussetzungen schaffen soll. Sein Name verrät, um was es konkret geht: „Wohnbauentwicklung zwischen Bahnhofstraße und Gewerbegebiet.“ Das 30 Hektar große Areal liegt östlich des Jens-Voigt-Rings, südlich des Wohngebietes Theodor-Fontane-Straße/ Thomas-Mann-Straße/ Goethestraße und westlich des Gewerbegebietes Holmer Berg.

Das Ziel: 80 neue Baugrundstücke für Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser. Dabei setzt Dassow auf eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern. Fest steht: Es will das Gebiet in mehreren Schritten mit Straßen und Leitungen erschließen. Wann genau die ersten Häuslebauer loslegen können, ist allerdings noch unklar.

Bis zu einer Genehmigung des Bebauungsplans werden noch viele Monate vergehen. Erst danach können Firmen anrücken, um Grundstücke zu erschließen. Eventuell 2023 kommen die ersten Häuslebauer zum Zuge.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Beratung des Hauptausschusses der Dassower Stadtvertretung am 1. Februar kann im Internet verfolgt werden. Ein Livestream ist hier abrufbar. Endgültig entscheiden wird die Stadtvertretung.

Von Jürgen Lenz