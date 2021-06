Dassow

Seit Mitte April war sie geschlossen: die bundesweit bekannte Star-Wars-Ausstellung in Dassow. Jetzt öffnet „Outpost One“ wieder. Drastisch sinkende Coronafallzahlen und die von der Schweriner Landesregierung beschlossenen Lockerungen machen es möglich.

Die Macher des Fanart-Projekts haben die Corona-Pause genutzt. „Wir haben kontinuierlich weitergebaut und unsere Sets mit neuen Details versehen“, erklärt Marc Langrock. Bei „Outpost One“ gebe es immer wieder etwas neu zu entdecken.

Ausstellung wird immer vielfältiger

Tatsächlich wird die Ausstellung zur Filmreihe „Krieg der Stern“ immer größer, vielfältiger und stimmungsvoller. Marc Langrock sieht „Outpost One“ in einem ständigen Werden.

Als die Ausstellung im Jahr 2019 in Dassow eröffnete, war noch nicht alles ganz fertig. Der Begeisterung von Star-War-Fans aus ganz Deutschland und Nordeuropa tat das zwar keinen Abbruch, aber die Macher haben sich damit nicht zufriedengegeben. Auch seit Mitte April haben sie Sets ausgebaut, verbessert, vergrößert.

Zur Galerie Die bekannte Ausstellung in Dassow wurde erweitert und ist seit kurzem wieder geöffnet. Die Betreiber haben die Corona-Zwangspause gut genutzt.

Nun erinnert die Besucher kaum noch etwas daran, dass sie sich nicht an Bord von Raumschiffen oder auf fernen Planeten stehen, sondern in Backsteingebäuden, die Arbeiter vor über 80 Jahren in Dassow-Vorwerk bauten. Die Illusion ist jetzt perfekt. Marc Langrock sagt es so: „Wir haben mehr Atmosphäre geschaffen.“

Fassade in Teilen neu gestaltet

Die Macher von „Outpost One“ haben in den vergangenen Monaten auch daran gearbeitet, Teile der Fassaden neu zu gestalten. „So schaffen wir außen ein besonderes Ambiente“, sagt Marc Langrock. Die Mitarbeiter seien froh, endlich wieder Gäste begrüßen zu können.

„Wir sind ganz gespannt, wie ihnen unsere Neuerungen gefallen“, erklärt der Initiator und Hauptmotor des Projekts. Die Fan-Art Ausstellung bietet auf 1300 Quadratmetern in über 30 stimmungsvollen Sets lebensgroße Exponate aus einer weit, weit entfernten Galaxis.

Seit Monaten arbeiten die Macher von „Outpost One“ an einer zweiten Ausstellung. Sie wird den Besuchern Dioramen zu den Star-Wars-Filmen präsentieren. Dort werden die Figuren und Sets nicht lebensgroß sein. Marc Langrock berichtet: „Wir sind in unserer 1:6-Ausstellung kräftig vorangekommen.“ Der Pötenitzer hofft, dass sie im Spätsommer für Besuchern öffnen wird – „zumindest teilweise.“ Noch ist viel zu tun.

Öffnungszeiten und Preise Eintrittskarten für die Ausstellung „Outpost One“ kosten je Erwachsener 30 Euro. Für Kinder, Familien und anderen Gruppen gibt es verbilligte Tickets. Auch besondere VIP-Tours sind möglich. Geöffnet ist die Ausstellung im Travemünder Weg 20 in Dassow Mittwoch bis Freitag 12 bis 18 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Besuche können über www.outpost-one.de gebucht werden. Kontakt: E-Mail: info@outpost-one.de, Telefon: 0152/02650481.

18 Frauen und Männer arbeiten nach Auskunft der Geschäftsführerin Kirstin Langrock für „Outpost One.“ Sie sind froh, dass die Ausstellung wieder öffnen darf. Die Zeit der Kurzarbeit ist jetzt vorbei.

Im März war die Freude der Ausstellungsmacher über das damalige Ende eines Lockdowns nicht ungetrübt. Sie hatten keine Planungssicherheit. Ob sie öffnen konnten oder nicht, hing von wechselnden Sieben-Tage-Inzidenzen ab. Das ist nun anders und auch Besucher aus dem Ausland und anderen Bundesländern können ohne Probleme nach Dassow kommen. „Es ist wichtig für uns, dass auch Tagestouristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern dürfen“, bekräftigt Marc Langrock.

Er hat bereits eine weitere Neuerung bei „Outpost One“ im Auge: „Wir freuen uns, dass Ende Juni/Anfang Juli der Snowspeeder kommt.“ Seit Monaten arbeiten in Rostock elf Auszubildende an dem keilförmigen Zwei-Personen-Raumgleiter aus „Star Wars.“

Von Jürgen Lenz