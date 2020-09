Dassow/Neuleben: Darum gehört ein Feuerwehrmann zwei Wehren an

Boitin-Resdorf/Dassow

Christian Chmielnick gehört nicht nur einer Feuerwehr an. Er ist sogar Mitglied von zwei Feuerwehren, der Dassower und der von Neuleben/Boitin-Resdorf. Das kam so: Bereits 2002 trat Christian Chmielnick in Dassow ein. Als er 2018 mit seiner Familie nach Klein Neuleben zog, wurde er auch dort Mitglied der Feuerwehr. Am 26. Mai 2020 übernahm er den Post des stellvertretenden Wehrführers. Die Brandschützer hatten ihn gewählt. Zwar ist er in Dassow „nur“ Zweitmitglied, aber: „Ich mache meine Dienste da auch noch.“ In Dassow engagiert er sich besonders für die Jugendfeuerwehr. Damit unterstützt er die Jugendwartin Claudia Brötzmann. „Ich mache es gerne“, sagt Christian Chmielnick. Was gefällt ihm an der Feuerwehr? Er antwortet: „Das Miteinander, die Kameradschaft, die Verantwortung und dass man gefordert wird.“ Wie kam er zur Feuerwehr? Durch Freunde. Er fuhr einen Kumpel zum Dienst. Irgendwann ist Christian Chmielnick dageblieben.

Von Jürgen Lenz