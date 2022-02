Dassow

Gute Nachricht für alle Reiter, die mit ihrem Pferd an die Ostsee wollen: Ein mögliches Reitverbot auf den Stränden der Stadt Dassow ist vom Tisch. Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Tourismus waren sich in ihrem jüngsten Treffen einig, das Reiten weiterhin an einer Stelle zu erlauben: am Strandzugang 3 sowie je 20 Meter links und rechts. Dafür hatten sich zuvor Pferdefreunde ausgesprochen. Zugang 3 befindet sich unweit des Ortsteils Rosenhagen.

Zur Debatte stand, das Reiten auf allen Stränden der Stadt komplett zu verbieten. Anlass für die Diskussion: Dassow will eine neue Satzung, die regelt, was wann wo erlaubt ist und was nicht. Klar war: Wenn das Reiten künftig verboten werden soll, könnten Ausnahmen von dem Verbot erteilt werden. Dazu müsste es spezielle Genehmigungen in einer Sondernutzungssatzung geben.

Hundestrände sollen besser ausgeschildert werden.

Kommunalpolitiker in Dassow haben dieses aufwendige Verfahren abgelehnt. Die Ausschussvorsitzende Anett Retzlaff sagte zu Beginn der Debatte: „Ich bin der Meinung, dass wir es so lassen sollten, wie es bisher ist.“ Also am Strandzugang 3 und dessen Nähe. Dem schlossen sich die anderen Mitglieder des Ausschusses ohne große Diskussion an.

Sie waren sich auch einig, wo, wann und wie Hunde auf die Strände der Stadt Dassow dürfen. Vom 1. April bis 31. Oktober bleibt das nur an den ausgeschilderten Hundestränden erlaubt. Von dieser Einschränkung ausgenommen sind Blinden- und Therapiehunde, Begleithunde von Behinderten, Diensthunde der Behörden sowie Hunde des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes.

Vom 1. November bis 31. März gilt eine andere Regel. Dann dürfen Hunde auf alle Strände. Zur Debatte stand, ob sie dann außerhalb der Hundestrände anzuleinen sind oder nicht. Anett Retzlaff betonte: „Es gibt eine allgemeine Leinenpflicht. Sie sollte auch am Strand gelten.“ Die Hundestrände sollen aber bald besser ausgeschildert werden, damit jeder erkennt, wo genau sie beginnen und enden.

Offene Feuer und das Grillen am Strand werden ganz verboten. Eine Mehrheit im Ausschuss sprach sich dafür aus, keine Ausnahmen zuzulassen – auch nicht für Filmarbeiten.

Von Jürgen Lenz