Dassow

Einwohner von Dassow wollen klare Auskunft über den geplanten Bau von elf Windrädern unweit der Ortsteile Groß Voigtshagen und Holm. 228,50 Meter hoch sollen sie werden. Das ist mehr als sechs Mal so hoch wie der Kirchturm in Dassow und fast anderthalb Mal so hoch wie der Kölner Dom.

Jörn Kilian von der „ Bürgerinitiative für die Erhaltung der Gesundheit und Naturlandschaft in Dassow“ berichtet: „Wenn man aktuell in der Stadt Dassow mit Bürgern über den geplanten Windpark spricht, blickt man in erstaunte Gesichter.“ Die Kommune habe sich doch gegen die Windräder ausgesprochen, werde gesagt.

Gegen „Verschandelung des Stadt- und Landschaftsbilds“

Zu Wort meldet sich auch Katharina Stinnes: „Es scheint alles hinter den Kulissen zu passieren. Das kann nicht sein.“ Sie unterstütze die Bürgerinitiative als Einwohnerin und CDU-Mitglied der Stadtvertretung. Katharina Stinnes betont: „Wir sind nicht gegen erneuerbare Energien, sondern gegen die Verschandelung unseres Stadt- und Landschaftsbildes.“

Informationen will auch die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD). Sie sagt: „Wir haben uns an den Vorhabenträger gewandt, dass er transparent handelt.“ Auf Fragen von Jörn Kilian antwortete die Bürgermeisterin, die Stadt habe keine Kenntnis über Probebohrungen und ein Genehmigungsverfahren für den Bau der Windenergieanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.

Enercon will Windräder 2022 errichten

Vorhabenträger ist das Unternehmen Enercon mit Sitz im niedersächsischen Aurich. Es erklärt auf Anfrage der OZ: „Das Antragsverfahren nach Paragraf 10 Bundesimmissionsschutzgesetz befindet sich in Vorbereitung und soll noch in diesem Jahr zur Genehmigung eingereicht werden.“ Dazu habe man in den vergangenen Wochen und Monaten verschiedene Untersuchungen durchgeführt und Gutachten erstellt. Auch sei der Baugrund in dem Gebiet des geplanten Windparks geprüft worden. Nach Angaben von Enercon wird der Baubeginn „in Abhängigkeit von der Dauer des Verfahrens für 2022 anvisiert.“

Das Unternehmen plant zusammen mit den Land Mecklenburg-Vorpommern und privaten Projektpartnern, elf Windräder des Typs E-147 EP5 E2 zu errichten. Die Anlagen mit einem Rotordurchmesser von 147 Metern und einer Nabenhöhe von 155 Metern erreichen eine Leistung von fünf Megawatt. Enercon kündigt an: „Die Windenergieanlagen werden etwa 58 000 Haushalte mit einem durchschnittlichen Verbrauch von jeweils 3000 Kilowattstunden pro Jahr mit sauberem Strom aus erneuerbarer Energie versorgen können.“

Seit dem Herbst 2019 drehen sich Windräder von Enercon unweit von Schönberg. Sie gehören einem Unternehmen mit Sitz in Neustadt am Rübenberge. Quelle: Jürgen Lenz

Enercon und die Partner der Projektgesellschaft sind nach eigenem Bekunden daran interessiert, umfassend über das Vorhaben zu informieren. Es gebe bereits einen Austausch mit Behörden, der Stadt Dassow und dem Amt Schönberger Land. Veranstaltungen zur Bürgerinformation würden für die kommenden Wochen und Monate in Absprache mit der Kommune geprüft und vorbereitet, kündigt Enercon an.

Finanzielle Chancen und Risiken für Bürger Projektträger von neuen Windkraftanlagen müssen eine haftungsbeschränkte Gesellschaft gründen und von dieser mindestens 20 Prozent anbieten. Kaufen dürfen Anwohner, die im Umkreis von fünf Kilometern um ein Windrad wohnen, und Kommunen im selben Radius. Mit dem Erwerb von Anteilen können die Bürger von Gewinnen profitieren. Sie stehen aber auch bis zur vollen Höhe ihrer Einlage für Verluste gerade. Eine Alternative ist sicherer: Die Anwohner richten bei einer Bank Sparbriefe oder Festgeldanlagen ein. Das Geld wird dann mit dem Gewinn der Gesellschaft verzinst. Ein Totalverlust ist bei dieser Variante ausgeschlossen. Projektgesellschaften müssen die Alternative nicht anbieten.

Das Unternehmen ergänzt auf Anfrage: „Darüber hinaus ist vorgesehen, mögliche Varianten zur Beteiligung nach dem Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern mit den kommunalen Gremien zu erörtern und abzustimmen.“ Noch könne nicht gesagt werden, wie Bürger und Kommunen im Umkreis von fünf Kilometern finanziell beteiligt werden.

Lesen Sie auch: Höher als der Kölner Dom: Windpark bei Schönberg wächst weiter

Stadt für Schutz der Gesundheit und der Natur

Im April vorigen Jahres brachte die Stadt Dassow in einer Stellungnahme zahlreiche Argumente gegen das geplante „Eignungsgebiet für Windenergieanlagen“ nahe Groß Voigtshagen und Holm vor. Das Schreiben führt „Rechtswidrigkeiten“ und „erhebliche Mängel“ auf, zielt aber auch auf den Schutz der menschlichen Gesundheit, des Wohlbefindens, der Natur, des Landschaftsbildes und des Stadtbildes ab. Die Stellungnahme ging größtenteils auf die Arbeit eines Fachanwalts zurück, den die Bürgerinitiative beauftragte und bezahlte.

Jetzt hat die Bürgerinitiative bei der Stadt beantragt, dass 40 000 Euro bereitstellt werden, damit Gutachten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens unabhängig beurteilt werden. Bürgermeisterin Annett Pahl verspricht: „Ich gebe es in die Ausschüsse. Wir beraten es.“

Die Bürgerinitiative sammelte bereits rund 1500 Unterschriften gegen den Bau von Windrädern nahe Groß Voigtshagen und Holm. Im Internet ist sie über die Seite www.gegenwind-dassow.de zu erreichen.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz