Dassow

Burkhard Wunder kennt sich in der Historie von Dassow so gut aus wie kaum ein anderer. Seine Führung durch die Geschichte und Gegenwart der Stadt beginnt an der Brücke, die am Ortseingang über die Stepenitz führt. „Sie wird Dreiherrenbrücke genannt“, erklärt der 69-Jährige. An dieser Stelle grenzten drei Länder aneinander: Mecklenburg-Schwerin, das Fürstentum Ratzeburg und die Hansestadt Lübeck. Dassow gehörte früher zu Mecklenburg-Schwerin, das gegenüberliegende Ufer zum Fürstentum Ratzeburg und der Dassower See zu Lübeck. Kaiser Barbarossa hatte das Gewässer der Hansestadt zugesprochen.

Neben der Dreiherrenbrücke steht ein alter Getreidespeicher. Handwerker bauten ihn 1861 für den Dassower Kaufmann Christian Callies. Heute sind hier Ferienwohnungen untergebracht.

Burkhard Wunder erzählt: In Dassow begann die alte slawische Straße „Via Regia“, die später zu einer Handelsstraße der Hanse wurde. Sie führte über Wismar weit nach Mecklenburg hinein. In Dassow steigt sie steil an.

1912 war die Dreiherrenbrücke in Dassow noch aus Holz. Das zeigt eine Ansichtskarte. Links im Hintergrund: der damals schon schiefe Speicher der Firma Callies. Quelle: Jürgen Lenz

Das Problem: Die Wagen der Händler waren schwer beladen. Manchmal wog die Ladung über 100 Zentner. Nachdem die Handelsreisenden an der Brücke angekommen waren und den Zoll bezahlt hatten, mussten sie die Lübecker Straße hinauf. Das schaffte längst nicht jedes Pferd. Deshalb boten Dassower ihre Spanndienste an. So sorgten sie dafür, dass die Wagen den Berg hochkamen.

Die Fahrt durch Dassow ging buchstäblich über Stock und Stein

Wenn es wieder bergab ging, spannten sie die Dassower Ochsen zum Bremsen an. Aus dieser Zeit stammt nach Burkhard Wunders Auskunft die Redewendung „über Stock und Stein“, denn: „Damals waren die Wege noch unbefestigt. In Pfützen hat man Stöcker und Steine geworfen, damit die Wagenräder Halt fanden.“

Dassow war zu Beginn seiner Geschichte ein Ackerbürgerdorf. Vor dem Dreißigjährigen Krieg konnten sich die Bauern noch über ihre Freiheit freuen. Adelige machten sie später zu Leibeigenen. So blieb es in Dassow bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Erst dann waren die Bauern wieder frei.

Vier Schmieden in einem kleinen Ort

In dem Ort gab es einst vier Schmieden. Das ist viel für ein kleines Dorf, das erst 1938 zur Stadt befördert wurde. Die Handwerker reparierten vor allem die Wagen der Reisenden.

Eine historische Ansichtskarte zeigt, wie die Lübecker Straße in Richtung Stadtmitte ansteigt. Die beiden Fischerhäuser links vorne gibt es nicht mehr. Quelle: Jürgen Lenz

Zu jener Zeit öffneten in Dassow viele Gasthöfe. Ihre Betreiber hatten reichlich zu tun, denn Händler mussten in Orten schlafen. Sie durften nicht über Nacht fahren. Wenn sie von Lübeck kamen, war es eine gute Tagestour nach Dassow, dann blieben sie mit Pferd und Wagen über Nacht. Die Dassower waren neugierig, sprachen die Besucher an und erkundigten sich nach Neuigkeiten. „Was heute die Zeitung macht, das machten früher die Reisenden. Sie berichteten, was wo in der Welt los war“, sagt Burkhard Wunder beim Stadtrundgang.

Dassow war nach seiner Auskunft ein Pilgerort an der Via Baltica. Pilger kamen in Scharen und wollten im Ort übernachten. Vier Herbergen gab es bereits gegen Ende des Mittelalters. Im 18. Jahrhundert öffneten in dem Ort sogar 15 Herbergen und Gaststätten.

Nach Brandkatastrophe keine Häuser mit Reetdach mehr

Heute stehen in Dassow noch Häuser aus drei Epochen. Anfang des 18. Jahrhunderts zerstörte eine Feuersbrunst zahlreiche Gebäude. Handwerker bauten neue. Mitte des 19. Jahrhunderts folgte die nächste Brandkatastrophe. Ein Mehlhändler wollte die Feuerversicherung betrügen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Flammen auf die Nachbarhäuser übergreifen würden. Das machten sie aber. So wanderte das Feuer schnell von einem reetgedeckten Gebäude zum nächsten.

Die Bürger lernten daraus. Sie deckten neue Häuser ab sofort mit Ziegeln. Das ist die zweite Epoche der Architektur im Ort. Die dritte Epoche ist die Kaiserzeit, als die Dassower viele Fachwerkfassaden verputzten. Die Häuser sollten schicker aussehen. So bekam Dassow bürgerliche Fassaden. Auf dem Weg vom unteren Ende der Lübecker Straße in Richtung Kirche kann man die drei Epochen gut an den Häusern links und rechts erkennen.

298 Jahre alt ist die Altenteilerkate, Lübecker Straße 74. Dort startet Burkhard Wunder auch seine Nachtwächterführungen. Quelle: Jürgen Lenz

Jetzt hat Burkhard Wunder den Kirchberg erreicht. Er sagt: „Die Kirche wurde bereits 1230 urkundlich erwähnt.“ Der Bischof von Ratzeburg soll die ersten Steine gespendet haben. Ursprünglich hatte die Nikolaikirche einen hohen, spitzen Turm. Er war eine Landmarke und ein Seezeichen. Man konnte ihn vom Dassower See aus sehen und sogar von Travemünde. 1632 brannte der Turm ab.

Fischer hofften auf den Beistand des Heiligen Nikolaus

Die Kirche trägt den Namen des Schutzpatrons der Seefahrer und das hat einen guten Grund. In Dassow arbeiteten bis zu 19 Berufsfischer. Sie fuhren nicht nur auf die Stepenitz und den Dassower See hinaus, sondern auch auf die Ostsee. Dort vertrauten sie auf ihren Schutzpatron, den Heiligen Nikolaus, auf dass er die stürmischen Wogen glättet und jeder Fischer wieder sicher nach Hause kommt.

„Zum weißen Schwan“ hieß die Gaststätte, die links neben dem Gasthaus Callies öffnete. Quelle: Jürgen Lenz

Eine Straßenbeleuchtung existierte in Dassow erst 1912, eine Kanalisation und Müllabfuhr noch viel später. Einwohner des Ortes kippten Küchenabfälle einfach auf die Straße. Was haben die Dassower deshalb gemacht? Burkhard Wunder weiß es: „Man ließ jeden Abend die Sau raus.“ Die hat dann die Küchenabfälle gefressen. Sie sollte aber nicht den Friedhof umgraben. Deshalb haben die Dassower den Friedhof an der Kirche mit Feldsteinmauern geschützt. Das mussten sie nicht mehr, als die Unsitte, Abfälle auf die Straße zu kippen, vorbei war. Aus diesem Grund stehen um den später angelegten Friedhof in Dassow keine Steinmauern.

Erst 1905 verließ die letzte Postkutsche Dassow

Unweit der Kirche führt Burkhard Wunder zum Gasthaus Callies, heute als „Volkshaus“ bekannt, Lübecker Straße 47. Er berichtet: „Hier war die erste Poststation.“ Erst 1905 verließ die letzte Postkutsche Dassow. Ab dem Jahr fuhren Züge nach Schönberg. Der Dassower Bahnhof steht noch außerhalb des alten Stadtkerns. Er ähnelt sehr dem in Klütz, wo ebenfalls 1905 zum ersten Mal eine Lokomotive stand.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Links neben dem Gasthaus Callies öffnete die Gaststätte „Zum Weißen Schwan.“ Arbeiter haben sie zur DDR-Zeit abgerissen. An ihrer Stelle findet der Besucher jetzt einen Platz mit Sitzbänken und öffentlicher Toilette. Dort endet der Rundgang mit Burkhard Wunder. Seit 2019 führt er immer wieder als Nachtwächter durch die Stadt. Dieses Angebot des Heimat- und Tourismusvereins Dassow ist bei Einheimischen und Besuchern sehr beliebt. Die nächsten Termine stehen noch nicht fest.

Von Jürgen Lenz