Dassow

Es ist ziemlich still am Rand des Gewerbegebiets in Dassow. In der Ferne ist ein Kranich zu hören. Die Tiere des Erlebnis- und Tigerparks Dassow – Deutschlands einzigem Tigerpark – genießen fast alle schlummernd die noch wärmende Oktobersonne. Raubkatzen haben es sich auf Hügeln bequem gemacht. Nur die Ponys und die Ziegen suchen die Aufmerksamkeit der Menschen, die jetzt nach dem Saisonabschluss noch im Park arbeiten.

Eine Löwin genießt die Herbstsonne im neuen Außengehege des Tigerparks in Dassow. Quelle: Malte Behnk

Ziegen hoffen noch auf Besucher

„Vor allem die Ziegen vermissen die Besucher und sind jetzt fast jeden Tag zum Eingang gekommen. Da haben sie sich dann gewundert, dass niemand da ist“, sagt Monica Farell, die den Park mit ihrem Bruder Renée betreibt. Das Jahr 2021 ist ein schwieriges für das Familienunternehmen, das etwa 20 Raubkatzen – verschiedene Tiger und Löwen –, aber auch einen Streichelzoo mit Alpakas, Dromedaren, Ponys und Ziegen beherbergt. Der Park konnte wegen Corona nicht wie gewohnt Ostern, sondern erst im Mai öffnen.

Erste Jahreshälfte war schwierig

„Die ersten drei Wochen waren schwierig“, sagt Mitarbeiter Christian Lamprecht. Bis Mitte Juni durften keine Touristen ins Land und der Park wurde für die Einheimischen nur an den Wochenenden geöffnet. „Als dann wieder jeder kommen durfte, gab es immer wieder Fragen, ob ein Test benötigt wird und anderes. Später gab es dann Diskussionen um die Kontaktnachverfolgung, weil die Regeln in Schleswig-Holstein schon wieder anders waren“, schildert Lamprecht, was zusätzlichen Arbeitsaufwand brachte.

Zur Galerie Trotz Pandemie und Einreisebeschränkungen kamen viele Besucher in den Tigerpark nach Dassow. Betreiberin Monica Farell freut sich über viel positive Resonanz.

Mitmachzirkus fehlte im Programm

Vieles, was Besucher anlockt, musste in dieser Saison ausfallen oder wurde nur mäßig angenommen. „Wir konnten leider überhaupt keinen Mitmachzirkus anbieten. Einerseits wollten wir keinerlei Risiken eingehen und andererseits würde mit Masken kein Zirkusgefühl aufkommen“, sagt Monica Farell. So sind Gruppen aus Kindergärten aber auch Geburtstage bis auf vier oder fünf Feiern ausgeblieben. Auch die Gastronomie wurde nur teilweise angenommen. „Gemütlich sitzen im Rundhaus, haben die wenigsten genutzt“, so Christian Lamprecht.

Löwe Liam ist zwölf Jahre alt und ein echter Macho. Quelle: Malte Behnk

Neues Fahrgeschäft wird gebaut

Dennoch sind auch in diesem zweiten Pandemie-Jahr genug Besucher in den Tigerpark gekommen, so dass sich die Betreiber keine großen Sorgen über den Winter machen müssen. „Ein völlig verregneter Sommer wäre noch schlimmer gewesen“, sagt Monica Farell. Steigende Energiepreise und die Ungewissheit, wie sich Fleischpreise entwickeln, beschäftigen aber auch sie. Jetzt wurde aber der Park erst einmal winterfest gemacht.

Trampoline und andere Spielgeräte mussten abgebaut werden. Außerdem wurden neue Fundamente gegossen. „Da entsteht ein neues Fahrgeschäft“, sagt Monica Farell. „Es wird eine kleine Schiffsschaukel, die mit einem Seilzug angetrieben wird. Es funktioniert auch mit Muskelkraft, wie unser Dschungel-Loop“, kündigt sie eine neue Attraktion zum Spielen an.

Der Tigerpark in Dassow hat für die Saison 2021 eine gläserne Brücke für seine Löwinnen gebaut. Quelle: Malte Behnk

Tiger Dustane war große Attraktion

Die Tiere werden sich jetzt tatsächlich etwas ausruhen. „Sie relaxen jetzt die ersten Tage richtig. Sie kennen ja sonst den Tagesablauf und dass ich immer um 11 Uhr mit einer Führung komme. Jetzt genießen sie tiefenentspannt die Sonne und wir lassen sie auch zwei bis drei Wochen ganz in Ruhe, bis wir die Raubkatzen wieder beschäftigen“, so Monica Farell. Sie muss dem Golden-Tabby-Tiger Dustane ausgiebig durch das Gitter kraulen. „Er war eine große Attraktion in diesem Jahr. Sein Futter wurde an einen Haken gehängt und er ist ziemlich hoch gesprungen“, so Monica Farell.

Ebenso begeisterte die neue Brücke mit Glasboden, auf der die Löwen über den Köpfen der Besucher in ein Außengehege gehen, die Gäste. „Die Löwinnen genießen es auch und sonnen sich dort oben. Jetzt weiß ich auch, warum man bei Modenschauen vom Catwalk spricht“, sagt Monica Farell und lacht. Für sie und die Tiere brechen jetzt ruhige Monate an, mit der Hoffnung, Ostern wieder öffnen zu können.

Von Malte Behnk