Jeder, der durch Dassow fährt, sieht sie: Auf dem Parkplatz gegenüber dem alten Speicher steht die Grillhütte der Familie Schmidt. Sie ist derzeit die einzige Einnahmequelle des ortsansässigen Schaustellerbetriebs von Jan Schmidt. Er betreibt die Firma in fünfter Generation.

Seine Frau Dörte sagt: „Wir sind sehr froh über diesen Standort.“ Er liegt direkt an der B 105. Niemand, der hier entlangfährt, kann die Grillhütte übersehen. Von 11.30 bis 19 Uhr ist sie geöffnet – dienstags bis sonntags.

„Wir haben jetzt eine Perspektive“, sagt Schaustellerin Dörte Schmidt (58). Quelle: Jürgen Lenz

Immer wieder halten Urlauber und Einheimische an, um hier zu essen. Viele Stammgäste sind dabei. „Die Gäste sind toll“, sagt Dörte Schmidt. Vor einem Jahr baute die Familie zum ersten Mal ihre Grillhütte auf dem Parkplatz auf. Es war der erste Lichtblick für die coronagebeutelten Schausteller aus Dassow. Der Betrieb macht es, um wenigstens etwas Geld zu verdienen, um die traditionsreiche Firma am Leben zu halten. Bis 8. August ist die Grillhütte in Dassow geöffnet.

Schausteller leiden unter Absage von Festen

Vor einem Jahr sagte Dörte Schmidt: „Wir wissen nicht, wie und wann es weitergeht.“ Mit viel Ungewissheit müssen die Schausteller im ganzen Land noch heute leben. Die Auftragslage bleibt katastrophal. „Es ist nichts, keine Stadtfeste, keine Dorffeste, keine Märkte, auch kein Schwedenfest“, erklärt Dörte Schmidt. Bis September ist fast alles abgesagt.

Doch einen Lichtblick hat die Familie nun. Dörte Schmidt klingt erleichtert, als sie sagt: „Wir haben jetzt eine Perspektive.“ Ab 14. August ist der Betrieb von Jan Schmidt zusammen mit anderen Schaustellern auf der Veranstaltung „Sommer im Alten Hafen Wismar“, organisiert von der Wismar Veranstaltungen S & S GmbH. Dörte Schmidt ist Geschäftsführerin der Gesellschaft. Sie lobt: „Wir sind froh, dass sie uns als Einheimische in Wismar berücksichtigt haben.“ Bis 3. Oktober kann der Schaustellerbetrieb von Jan Schmidt dort arbeiten und dringend benötigtes Geld verdienen.

Karussell steht seit Weihnachten 2019 still

Die Corona-Krise trifft die Schausteller hart und unerwartet. Im Januar vorigen Jahres hatte Jan Schmidt noch den Bau eines Getränkeausschanks in Auftrag gegeben. Im September wurde er geliefert. Eingesetzt werden konnte er bis heute nicht.

Noch länger steht das Karussell still. Weihnachten 2019 drehte es sich das bisher letzte Mal. Immerhin konnte die Familie in der Vorweihnachtszeit 2020 mit einem Stand in Wismar etwas Geld verdienen. „Das hat uns noch einmal geholfen“, berichtet Dörte Schmidt. Doch dann ging die Corona-Zwangspause für den Betrieb weiter.

Ein Foto zeigt das Karussell der Schaustellerfamilie Schmidt auf einem Volksfest 1905. Quelle: privat

Kommt er über die Runden? „Es geht“, antwortet die Schaustellerin aus Dassow. Dann ergänzt sie: „Wir verdienen das zweite Jahr kein Geld für uns, sondern dafür, dass die Firma erhalten bleibt.“ Corona-Hilfe sei zügig gezahlt worden, aber nicht alle Kosten werden anerkannt. Dörte Schmidt berichtet: „Wir haben ein zinsloses Darlehen aufgenommen, sonst hätten wir das letzte Jahr nicht überstanden.“

„Wir können auch Hygiene. Wir können auch Abstand.“

„Der Weihnachtsmarkt in Wismar muss diesmal laufen, sonst kommen die Schausteller nicht über die Runden“, erklärt die Dassowerin. Es könne doch nicht die ganze Branche eingehen. Ihr Mann Jan betont: „Wir können auch Hygiene. Wir können auch Abstand.“

Trotz der vielen coronabedingten Probleme im Schaustellergewerbe gibt Dörte Schmidt nicht auf. Sie sagt: „Wir sind zuversichtlich, dass es irgendwann normal weitergeht. Es ist unser Lebensinhalt.“

