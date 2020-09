Dassow: Sorgen um Brandschutz in Dörfern

Dassow/Feldhusen

Margrit Umling ist nicht wohl bei dem Gedanken, wo Feuerwehrleute Löschwasser herbekommen sollen, wenn es in Feldhusen brennt. „Die Situation ist bestimmt nicht optimal“, sagt die Einwohnerin des Dorfes, das zur Stadt Dassow gehört. Geeignete Hydranten gibt es dort nicht. Zwar existiert ein Löschteich in der Ortsmitte, Feuerwehrleute müssten sich aber erst einmal durch Dickicht kämpfen, bevor sie ans Wasser kommen. Die Stadt Dassow will das bald ändern. Politische Vertreter der Kommune haben sich nach längerer Diskussion darauf geeignet, wo und wie die Kommune ihre Probleme mit der Löschversorgung in vielen Ortsteilen lösen soll.

Einwohnerin: „Der Teich ist nicht richtig zu nutzen.“

„Der Teich ist nicht richtig zu nutzen“, bedauert Margrit Umling. Ihr Mann Hort sagt: „Man müsste durchaus etwas tun.“ Auch sei der Teich vor einigen Jahren leider nur teilweise ausgebaggert worden. Das wird die Stadt wohl nicht ändern. Den Teich in Feldhusen freizuschneiden, ist aber ein Ziel, das der städtische Ausschuss für Mobilität, Ordnung, Klimaschutz und Wirtschaft als besonders dringend beim Bekämpfen des Löschwassermangelns in Dörfern ansieht. Das solle kurzfristig passieren.

Nach Ansicht des Ausschussvorsitzenden Sören Fenner ( Bündnis 90/Die Grünen) wäre es auch sinnvoll, eine frostfreie Entnahmestelle mit Brunnenringen und Saugrohr einzurichten. „Es macht Sinn, es entsprechend zu ertüchtigen“, meint Fenner.

In Johannstorf sind die Probleme am größten

Auf Platz eins einer Prioritätenliste: Johannstorf. Hier ist die Löschwasserversorgung besonders schlecht. Feuerwehrleute würden im Ernstfall zwar einen Hydranten finden, der sogar ausreichend Wasser liefert. Der Standort ist allerdings denkbar ungünstig: an der Einmündung zur Kreisstraße und damit viel zu weit von vielen Häusern im Ort entfernt. Der teilweise zugewachsene Schlossgraben kommt auch kaum infrage. Schlussfolgerung des Amtes Schönberger Land: „Es muss mittelfristig eine alternative Löschwasserentnahmestelle (Brunnen / Zisterne) errichtet werden“ Das sehen auch politische Vertreter der Stadt so. Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) sagt: „Die Löschwasserversorgung in Johannstorf ist unzureichend.“

Missstand im Dassower Ortsteil Feldhusen: Dickicht umgibt den Löschteich. Er ist kaum noch zu sehen. Quelle: Jürgen Lenz

Das Amt Schönberger Land soll jetzt ermitteln, welche Varianten in dem Dorf möglich sind und was sie die Stadt kosten würden. Danach kann der Ausschuss für Mobilität, Ordnung, Klimaschutz und Wirtschaft empfehlen, was die Stadt macht - allerdings nicht beschließen. Annett Pahl erklärt: „Entscheiden werden am Ende die Stadtvertreter.“ Dabei könnte es um viel Geld gehen. Der Bau einer Löschwasserzisterne kostet rund 125 000 Euro.

48 Kubikmeter pro Stunde gefordert In ländlichen Gebieten sollen laut einer Information der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbands im Normalfall 48 Kubikmeter Löschwasser pro Stunde zur Verfügung stehen – und das für mindestens zwei Stunden. Zu berücksichtigen sind alle Entnahmestellen in einem Umkreis von 300 Metern. Das können Hydranten, Löschwasserteiche, Zisternen, Wasserbehälter, Flüsse und Seen sein.

Stadtvertreter aus allen Fraktionen haben sich zusammen mit dem Dassower Wehrführer Daniel Selzer an zwei Tagen in allen Ortsteilen von Dassow angesehen, wie es dort um die Löschwasserversorgung bestellt ist. Zusammen mit Selzer erarbeiteten sie Vorschläge erarbeitet, wie Probleme gelöst werden können.

Die Pflichten der Stadt sind klar. Nach dem Gesetz über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern hat sie nicht nur „eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.“ Das Gesetz legt allen Kommunen auf, „die Löschwasserversorgung sicherzustellen“. In vielen Dörfern in Nordwestmecklenburg ist das nur bedingt der Fall. Mal liefern Hydranten zu wenig Wasser, weil der Druck zu niedrig ist, mal ist die Entfernung zwischen Häusern und der nächsten Löschwasserentnahmestelle groß.

Keine Probleme gibt es im eigentlichen Stadtgebiet von Dassow. Dort kann die Feuerwehr Hydranten nutzen, die ausreichend Wasser liefern. Auch das Gewerbegebiet „ Holmer Berg“ ist nach Einschätzung von Sören Fenner „sehr gut versorgt“.

Von Jürgen Lenz