Dassow

Unweit der Ostsee leben in Dassow Sibirische, Indische und Golden Bengaltiger mit Löwen, Dromedaren, Lamas und Ponys zusammen. Nachdem der Saisonstart an Ostern verschoben werden musste, soll sich das Tor des Tigerparks in Dassow am Sonnabend, 1. Mai, wieder öffnen. Die Vorfreude bei Monica Farrell, ihrer Familie und den Mitarbeitern ist groß – aber ebenso groß ist die Sorge, ob der Start so klappt, wie sie es wünschen.

Der Tigerpark in Dassow will 2021 verspätet am 1. Mai in die Saison starten. Quelle: Malte Behnk

Ist nach Eröffnungstag wieder zu?

„Durch die Bundesnotbremse müssen Besucher im Tierpark jetzt einen Corona-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist“, sagt Monica Farrell. „Das heißt im schlimmsten Fall: Wir dürfen Sonnabend eröffnen und müssen Sonntag wieder zumachen, weil Besucher keine Chance haben, sich testen zu lassen. Dabei wollen am Sonntag doch Familien raus.“ Sie habe zwar verschiedene Testzentren in Dassow und der Umgebung gefunden, die auch an Sonnabenden geöffnet sind. „Aber an Feiertagen sind auch die geschlossen“, so Monica Farrell, die sich schon hilfesuchend an Dassows Bürgermeisterin gewandt hat.

Löwen laufen über Glasbrücke

Dabei hat das Team vom Tigerpark sich viele Gedanken gemacht, den Gästen trotz der vielen Einschränkungen einen interessanten und auch spannenden Besuch zu bieten. Dafür wurde über den Winter nicht nur ein ganz neues etwa 900 Quadratmeter großes Außengehege gebaut, sondern auch eine Glasbrücke, über die die Großkatzen dorthinein laufen können. So haben Besucher eine ganz neue Perspektive auf die Tiere. „Für die Löwen ist das auch ganz neu. So sehen sie die Menschen auch nur selten“, sagt René Farrell, der gerade die Löwinnen Ava und Jade auf die Glasbrücke gelassen hat.

Unter der Glasbrücke haben Besucher Blick auf die mächtigen Tatzen der Löwin Ava und ihre Schwester Jade. Quelle: Malte Behnk

„Unser Motto ist ja ,Tiger hautnah erleben’ und wir haben eine Rallye ausgearbeitet, mit der die Gäste durch den Park gehen können, bis wir wieder Führungen anbieten dürfen. Die sind im vergangenen Jahr nämlich sehr gut angekommen“, sagt Monica Farrell. In kleinen Gruppen, später im Sommer mit bis zu 20 Gästen hatte es Rundgänge mit vielen Erklärungen zu den Tieren gegeben. „Jetzt gibt es verschiedene Stationen im Park, an denen wir Hinweistafeln aufstellen, die ganz viel erklären. An einigen Stationen werden wir auch selber sein und Fragen beantworten“, erklärt Monica Farrell das derzeit geplante Konzept.

Öffnungszeiten und Preise Der Tigerpark in Dassow soll am Sonnabend, 1. Mai, wiedereröffnet werden. Dann ist der Park in der Regel von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wie sich die Öffnungszeiten aufgrund der Corona-Bundesnotbremse weiter verändern, wird auf www.tigerpark.de bekanntgegeben. Erwachsene zahlen für ein Tagesticket 11.90 Euro, Kinder von 3 bis 14 Jahre zahlen ebenso wie Senioren, Behinderte und deren Begleitperson jeweils 9,90 Euro. Eine Familienkarte gibt es für 39,90 Euro. Pro Tag verfüttert der Tigerpark übrigens das Fleisch einer ganzen Kuh an die Raubkatzen.

Auf Holsteiner angewiesen

„Wir haben Kontakt zu anderen Tierparks auch in Wismar und Schwerin, die schon seit Ostern geöffnet haben. Da wir aber viel mehr vom Mitmachen und Aktionen leben und auch auf Besucher aus Schleswig-Holstein angewiesen sind, haben wir unseren Start verschoben“, sagt die Tigerparkleiterin. Sie hofft auf sinkende Infektionszahlen, damit wieder Tagesgäste und Urlauber über die Landesgrenze kommen dürfen.

Publikumsliebling Elsa ist erwachsen

Außerdem hofft sie auf die Bereitschaft der Besucher, vorher ein Testzentrum aufzusuchen. „Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, dass bei uns direkt eine Teststation aufgebaut wird“, sagt sie und will sich danach erkundigen. Die neue Außenanlage bietet wieder einen neuen Blick auf die Raubkatzen. Tigerin Elsa, die 2017 als Baby in den Tigerpark kam, ist auch in ein größeres Gehege umgezogen. „Sie ist jetzt erwachsen und hat hier ein großes Wasserbecken“, sagt Monica Farrell. „Als sie das erste mal drin war und gemerkt hat, wie tief das ist, hat sie auch etwas verdattert gemerkt, dass sie schwimmen kann“, sagt sie lachend. „Elsa ist der Publikumsliebling und auch meiner.“ Schließlich habe sie den jungen Tiger zunächst in ihrer Wohnung aufgezogen.

Der Tigerpark in Dassow will 2021 verspätet am 1. Mai in die Saison starten Quelle: Malte Behnk

Vom Löwenmännchen Liam mit seiner imposanten Mähne gibt es in einem der Gehege jetzt auch ein Wandbild. „Der Rapper Kontra K, der auch Pate von Elsa ist, hat das Graffiti mit dem Löwenkopf und afrikanischer Landschaft gemalt“, freut sich Monica Farrell. Die Ähnlichkeit zwischen der Zeichnung und dem echten Liam ist verblüffend. Kontra K hatte sich 2017 an den Förderverein „Freundeskreis des Tigerpark Dassow“ gewandt und unterstützt den Park seitdem.

Löwenmännchen Liam genießt vor einem Wandbild des Rappers Kontra K die Aprilsonne. Quelle: Malte Behnk

Freundeskreis machte Gehegebau mit möglich

„Der Freundeskreis hat auch mit ermöglicht, dass wir das neue Gehege bauen konnten“, sagt René Farrell. „So eine Investition wäre für uns sonst schwierig zu stemmen“, sagt er. Der Tigerpark hat zwar im vergangenen Jahr Corona-Hilfen bekommen und Mitarbeiter bekommen auch Kurzarbeitergeld. Dennoch mussten Reserven genutzt werden und ein normaler Betrieb, bei dem auch Vorstellungen in der Manege und der Mitmachzirkus für Kinder wieder möglich sind, sind der größte Wunsch im Tigerpark.

Von Malte Behnk