Dassow

Die Stadtvertreter von Dassow denken über einen Neubau des Sportplatzes und des Sportlerheims an anderer Stelle nach: westlich der „Pflaumenallee“ genannten Straße, die die Grevesmühlener Straße mit der B 105 verbindet.

„Wir als Verein begrüßen das“, sagt Marko Kühl, Vorsitzender des SV Dassow 24. Er habe mit Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) über mögliche alternative Standorte gesprochen. Das Gelände westlich der „Pflaumenallee“ sei sinnvoll, weil auch für Kinder gut erreichbar, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Sport kommen. Sie müssten nicht die Bundesstraße überqueren.

Anzeige

Vorsitzender des SV Dassow : Sport soll einfach umziehen

Marko Kühl hofft, dass der Trainings- und Spielbetrieb auch bei einem Neubau nicht unterbrochen wird. Der Vorsitzende des SV Dassow erklärt: „Wichtig für uns ist, dass der Sport einfach umziehen muss.“

Weitere OZ+ Artikel

Endgültig beschlossen ist der Bau noch nicht. Es kann auch noch sein, dass der Sportplatz dort bleibt, wo er ist: an der Grevesmühlener Straße. Der neue Standort ist aber in einem Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans von Dassow zu sehen, den die Stadtvertreter einstimmig beschlossen haben. Sie denken dabei nicht nur an Vorteile für Freizeitsportler in Dassow. Sie haben eine Win-win-Situation im Auge.

„Wichtig für uns ist, dass der Sport einfach umziehen muss“, sagt Marko Kühl (47), Vorsitzender des SV Dassow 24. Quelle: Jürgen Lenz

Annett Pahl sagt: „Im Moment liegt der Sportplatz ungünstig.“ Es geht um den Lärmschutz. Im Vorentwurf heißt es: „Die Stadt Dassow favorisiert einen neuen Standort, der weniger Beeinträchtigungen mit der umgebenden Wohnsituation zu befürchten hat.“

Häuslebauer und Firmen zieht’s nach Dassow

Mit einer Änderung des Flächennutzungsplans wollen die Stadtvertreter nicht nur die Weichen für die Zukunft des Sports in Dassow stellen. Es geht ihnen besonders darum, die rechtlichen Voraussetzungen für neue Wohn- und Gewerbegebiete zu schaffen.

Der Hintergrund: Bauplätze für Eigenheime und Firmen in Dassow sind derzeit rar. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. Alle Grundstücke im Gewerbegebiet „ Holmer Berg“ sind verkauft, die Wohnbaugebiete voll. Annett Pahl sagt: „Es ist ein großer Druck – sowohl was Wohnbauentwicklung als auch was Gewerbeentwicklung betrifft.“

Alle Wohnbaugebiete in Dassow sind voll. Viele Familien mit Kindern haben hier ihren Traum vom Eigenheim wahr gemacht. Quelle: Jürgen Lenz

Im nichtöffentlichen Teil einer Sitzung hat die Stadtvertretung einen städtebaulichen Rahmenvertrag zwischen Dassow und dem Unternehmen „Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern“ gebilligt. Das erklärte Ziel: „Entwicklung großflächiger Wohngebiete im südöstlichen Stadtgebiet zwischen Bahnhofstraße und Gewerbegebiet.“ Möglich gemacht werden soll auch der Bau von Mehrfamilienhäusern. Der Hintergrund: Die Wohnungen der stadteigenen Grundstücksgesellschaft Dassow (GGD) sind komplett vermietet, Leerstand kommt nur umzugsbedingt vor. Die Nachfrage ist weiterhin groß.

Der Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans sieht neben Wohnbaugebieten auch ein neues Gewerbegebiet nördlich der B 105 vor – direkt gegenüber dem Gewerbegebiet „ Holmer Berg“. „Wir haben versucht, es mit der Landesplanung abzustimmen“, sagt Annett Pahl.

„Es ist noch ein langer Prozess“

Sollten die Stadtvertreter die Änderung des Flächennutzungsplans beschließen, dann geben sie damit eine Willensbekundung unabhängig von Eigentumsverhältnissen ab – mehr nicht. Sie wollen zwar daraus konkrete Bebauungspläne entwickeln, müssen es aber nicht. „Es ist noch ein langer Prozess“, sagt die Bürgermeisterin.

Euroimmun ist das größte Unternehmen in Dassow. Im Gewerbegebiet sind alle Grundstücke verkauft. Quelle: Jürgen Lenz

Fester Wille der Stadtvertretung ist in jedem Fall, ein neues Sportlerheim zu bauen – ob in Kombination mit einem neuen Sportplatz oder, falls er doch nicht gebaut werden sollte, am derzeitigen Sportplatz. Die Kommunalpolitiker hoffen auf Zuschüsse des Landes. Gerhard Matzke ( SPD) betonte unlängst in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen, eine konkrete Planung für den Neubau müsse in Gang kommen, denn „wenn wir in zwei, drei Jahren drankommen wollen, müssen wir in diesem Jahr den Förderantrag stellen.“

Die Maßgabe: vier Umkleiden sowie Sanitär- und Regieräume, ein 150 bis 200 Quadratmeter großer Sportraum, Räume für Trainer, Schiedsrichter und Hallenwart, ein Kraft- und Fitnessraum und eine Gastronomie mit Platz für 60 Besucher.

Dafür gibt’s Flächennutzungspläne Für das Gebiet einer Kommune stellt ein Flächennutzungsplan die Bodennutzung dar, die sich aus den derzeitigen Gegebenheiten und der beabsichtigten Entwicklung ergibt. Für eine Bebauung vorgesehene Flächen können dargestellt werden als Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen und Sonderbauflächen. Konkrete Bebauungspläne – zum Beispiel für ein neues Wohngebiet – sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Sonst können sie nicht genehmigt werden.

Jeder Bürger kann zur Änderung des Flächennutzungsplans Stellungnahmen abgeben und Anregungen vorbringen. Möglich ist das schriftlich und mündlich bis 28. September. Dann liegt der Vorentwurf öffentlich aus. Einzusehen ist der Plan im Amtsgebäude in der Dassower Straße 4 in Schönberg.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz