Der Transitverkehr auch für Schleswig-Holsteiner durch Nordwestmecklenburg ist laut aktueller Verordnung der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns „zur Änderung der Corona-Lockerungs-LVO MV und zur Änderung der Quarantäneverordnung“ vorerst bis zum 10. September grundsätzlich erlaubt.

Nach der seit Donnerstag gültigen Landesverordnung bleibt die Einreise für individuelle Tagestouristen verboten. Ausnahmen gelten für Personen, „die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland oder nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen“. Diese hätten Mecklenburg-Vorpommern auf direktem Weg zu verlassen.

Was ist mit dem Imbiss an der Dassower Grillhütte?

Aber es gibt bei dieser Regelung noch Klärungsbedarf. Denn was heißt das etwa für Radfahrer, die von Schlutup oder dem Priwall aus eine Transit-Tour um den Dassower See machen und sich zwischendurch etwa an der Dassower „Grill-Hütte“ stärken wollen?

Dürfen Lübecker Autofahrer auf dem Weg zum oder vom Priwallstrand einen Tankstopp in Dassow einlegen oder passionierte Jogger, Radler sowie Wanderer den Ratzeburger See umrunden, ohne ein Bußgeld von 150 Euro nebst Landesverweis zu riskieren?

Durchreise ist laut Ministerium erlaubt

Marion Schlender, Pressesprecherin des Schweriner Innenministeriums, mochte darauf diese auch von verunsicherten OZ-Lesern gestellten Fragen zunächst keine verbindlichen Auskünfte erteilen. Sie verwies auf die Zuständigkeit des Gesundheitsministeriums. Indes befand Volker Schuhr, Fachbereichsleiter Ordnung/Soziales im Amt Schönberger Land, das auch für die Stadt Dassow mit ihren Ortsteilen Pötenitz, Rosenhagen und Barendorf zuständig ist: „Die Durchreise für Auto- und Radfahrer von Lübeck zum Priwall oder retour ist jetzt auch ohne den Nachweis eines Ferienhauses erlaubt.“

Und zum heiklen Thema Zwischenstopp sagt Schuhr: „Um die Fahrtüchtigkeit erhalten oder wiederherstelle zu können, dürfte zum Beispiel in Dassow mit dem Auto auch getankt oder eine Pause eingelegt werden. Und wenn sich hungrige Radler zur erforderlichen Nahrungsaufnahme in der dortigen ,Grill-Hütte‘ stärken oder entlang der Strecke zum Trinken anhalten, ist auch das legal.“

Radtour um den Ratzeburger See ist prolematisch

Indes erklärt Ministeriums-Sprecherin Schlender schließlich dazu: „Der Tagestourismus ist ausdrücklich nicht zugelassen worden, sondern es geht allein um Durchreisen durch das Land ohne weiteren Aufenthalt. Daher sind beispielsweise keine Radtouren um den Ratzeburger See – es sei denn mit Übernachtung auf M-V-Seite – und auch keine Fahrradtouren auf den Priwall erlaubt.“

Die Rechtslage ist durchaus vertrackt ist, hatte sich bereits bei der Verlängerung des Einreiseverbots gezeigt, das von Politikern und Tourismusexperten in Schleswig-Holstein wiederholt scharf kritisiert wurde. Der FDP-Spitzenpolitiker und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hatte das Einreiseverbot als „evident rechtswidrig und überzogen“ bezeichnet und gesagt: „Der erste Tagestourist, der klagt, wird vor dem Verwaltungsgericht gewinnen.“

