Erziehung und Bildung in der Regionalen Schule mit Grundschule Dassow einschließlich ihrer Außenstelle in Selmsdorf unterstützen: Das ist das erklärte Ziel des Schulfördervereins. Er will bedürftige Kinder und Jugendliche unterstützen, Veranstaltungen und Sport fördern, Traditionen pflegen, Lehr- und Lernmaterial ergänzen und die Schule in der Öffentlichkeit repräsentieren. Vorsitzender ist Siegfried Schöne, seine Stellvertreterin Leona Steinkühler, Kassenwartin Katrin Schaaf, Schriftführerin Andrea Dunz. Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt zwölf Euro. Der Verein ist über die Schulen zu erreichen: Telefon 038 826 / 80 436 und 038 823 / 23 01, E-Mail: info@schule-dassow.de und sekretariat@grundschule-selmsdorf.de. Die Grundschule in Selmsdorf hat ebenfalls einen Förderverein. Auch er ist über das Sekretariat erreichbar.