Dassow

Der kleine „Leo“ ist erst wenige Tage alt, aber er hat schon einige Abenteuer hinter sich. Der Widder, der zur Rasse der Mufflons gehört, war von einer Frau im Klützer Winkel gefunden worden. Offenbar hatte das Muttertier den Kontakt zum Nachwuchs, der schätzungsweise Anfang der Woche geboren worden war, verloren.

Inzwischen lebt der kleine Widder auf dem Jägerhof in Dassow/Holm und hat gute Chancen, hier groß und stark zu werden. „Anfangs hatten wir wirklich Angst, dass er die erste Nacht nicht schaffen würde“, sagt Steffi Dutschke, die mit ihrem Mann den Jägerhof mit Hotel, Restaurant und Jagdschule sowie Landwirtschaft und Landschaftspflege betreibt.

Am Donnerstag erhielt sie den Anruf vom Veterinäramt des Landkreises. „Eine Frau hatte das Tier gefunden und die Behörden informiert. Und weil weder Tierheime noch der Tierpark in Wismar den Kleinen aufnehmen konnten, wurden wir gefragt.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei neue Geschwister für den kleinen Widder

Donnerstag kam „Leo“, wie der kleine Widder inzwischen getauft wurde, dann nach Dassow/Holm. Carl Dutschke, der Sohn der Betreiber, startete den ersten Versuch, das Lamm mit der Flasche zu füttern. Vor allem bei Wildtieren ist die Gefahr groß, dass sie den Kontakt zum Menschen und auch die Hilfe ablehnen. „Aber der Kleine hat sofort getrunken, das war ein gutes Zeichen“, erinnert sich Steffi Dutschke. Die Frage war nur, wie schwach er tatsächlich war. „Am nächsten Morgen mochte ich gar nicht in den Stall schauen.“ Aber das Unmögliche war wahr geworden.

Eine Heidschnucke, die auf dem Jägerhof lebt und dort eigentlich ihr Gnadenbrot erhält, weil sie nur drei Beine hat, nachdem sie in eine Falle geraten war, hat den kleinen „Leo“ adoptiert. „Lisa, wie die Heidschnucke heißt, sollte längst geschlachtet werden“, so Steffi Dutschke. Doch ihr Sohn Carl, dem das Tier leidtat, setzte sich für „Lisa“ ein, was sich jetzt als Glücksfall erwies. Denn das Mutterschaf, das vor Kurzem Zwillinge zur Welt gebracht hat, hat nun ein drittes Lamm. „Das sieht zwar völlig anders aus, und eigentlich ist so eine Adoption bei Schafen ziemlich ungewöhnlich, aber zum Glück gibt es Ausnahmen.“ Inzwischen springt „Leo“ mit seinen neuen Geschwistern durch das Gehege.

Heimat der Tiere ist in Südeuropa und Vorderasien

Dass es überhaupt Mufflons in Nordwestmecklenburg gibt, hängt mit der Umsiedlung der Tiere zusammen, die eigentlich aus der felsigen Region nördlich und östlich des Mittelmeeres über den Balkan bis nach Vorderasien stammen. Vor etlichen Jahren wurden die Tiere in Mitteleuropa angesiedelt. In Nordwestmecklenburg gibt es eine Population von mehreren Dutzend Tieren, die nördlich des Dassower Sees leben. Zu sehen sind die scheuen Tiere allerdings sehr selten. Scheu ist „Leo“ nach Aussage von Steffi Dutschke schon nach zwei Tagen kaum noch. „Ich glaube fast, er hat verstanden, wer ihm helfen will.“

Von Michael Prochnow