Was für ein traumhafter Ort: Am Ufer der Pötenitzer Wiek ist es am Samstagmorgen ganz still. Mehrere Schwanenpaare tauchen nach Futter und verneigen immer wieder ihre Hälse in Herzform. Ab da, wo die Füße nass werden, beginnt Schleswig-Holstein. Der handtuchschmale Sandstrand gehört zu Nordwestmecklenburg. Hier sind Christin Manthe und die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) mit blauen Säcken und Müllgreifern unterwegs – und das ist bitternötig.

Dassow hatte zur Aktionen „Saubere Stadt“ geladen und die Einwohner sind gekommen, um in der Stadt und den 19 Ortsteilen für Ordnung zu sorgen. Überall sammeln Familien, Senioren und junge Leute den Unrat, der eigentlich in die 85 Mülleimer des Ortes gehört. Die Säcke füllen sich – aber wohl nirgends so schnell wie im Naturschutzgebiet.

Traurige Entdeckung an Pötenitzer Wiek

Schon am Tag zuvor hatte Bürgermeisterin Pahl die traurige Entdeckung gemacht: Sie sei mit einer Freundin unterwegs gewesen, erzählt sie. Dabei sind sie auf eine Halde voller Plastikmüll gestoßen. „Das sieht ganz schlimm da aus.“ Ihr Ziel für Samstag steht deshalb fest.

An der Mecklenburger Landstraße ist Christin Manthe mit einem blauen Sack unterwegs. Pahl stoppt ihr Auto, schildert der Ortsteilvertreterin die Zustände an der Wiek und Manthe schließt sich spontan der Bürgermeisterin an. Am Ufer, direkt hinter den Parkplätzen, ist es recht sauber. Doch je weiter der Weg südlich in Richtung Bach führt, umso stärker wird die Verschmutzung: Zigarettenkippen, Verpackungen von Capri-Sonne, Milchschnitte und ganz viel Bonbonpapier landen in den Säcken. Noch liegen mehr Schwanenfedern als Müll herum.

Baumhaus im Naturschutzgebiet

Das ändert sich schlagartig an einem Baum. Jemand hatte darin ein Haus errichtet. Längst hat der Wind es zerstört. Nun liegt das Baumaterial – Bretter, Maschendraht, Seile, Styropor – ringsum. Dazu Bierflaschen, Feuerzeuge, leere Fischbüchsen und unweit auch ein verrosteter Klappstuhl. Den Soundtrack zur Szene liefert ein fleißiger Buntspecht, den die Frühlingssonne zu Höchstleitungen antreibt. Sanft plätschert der See.

„Das Baumhaus wird wohl der Gemeindearbeiter entfernen müssen“, überlegt die Bürgermeisterin. „Allein wird er es nicht schaffen.“ Es sei kein Einzelfall: „Wir kennen so etwas auch schon vom Strand bei Rosenhagen.“ Es ist warm geworden. Kurze Pause auf einem Stamm. Der Blick Richtung Skandinavienkai ist traumhaft.

Plastikhalde durch angeschwemmten Müll

Dann kommt der Schock: Christin Manthe biegt Schilf zur Seite, um noch etwas weiter in Richtung Rückzugsgebiet Dutzender Jungschwäne zu gehen. Und steht auf einer Halde. Der Boden ist über und über mit Plastik bedeckt. Es hängt in den Sträuchern, im Schilf, in getrockneten Algen. Haribotüten, Überraschungseier, Deckel. Eine Zahnbürste und ein alter Badelatschen wirken, als wohne hier jemand.

„Das ist furchtbar!“, sagt Manthe. Sie ist überzeugt: „Hier hat den Müll niemand hingeworfen – aber irgendwo anders. Er ist angeschwemmt worden und hat sich verfangen.“ Sie überlegt: „Das Plastik ist schon ziemlich zerrieben. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Fische das aufnehmen. Irgendwann landen sie auf unserem Teller und wir Essen die Reste von dem, was hier liegt.“ Und: „Betroffenheit nutzt ja nichts“, sagt sie noch und sammelt fix weiter: „Wir können was dagegen tun. Nur heute und allein schaffen wir es nicht.“

