Dassow: Weitere Kita-Kinder in Quarantäne bei den „Deichspatzen“

Dassow

In der Kita „Deichspatzen“ in Dassow hat es bei einem Kind einen positiven Coronatest gegeben. Daher gibt es jetzt eine weitere Quarantäneverfügung, die jetzt die Gruppen „Lila“ und „Blau“ betrifft. Seit dem 2. April mussten bereits zwei Gruppen der Kita in Quarantäne, die noch bis zum 12. April andauert.

Zehn Kinder und vier Erzieher in Quarantäne

Jetzt sind zehn Kinder und vier Erziehungspersonen betroffen, die am 6. oder 7. April in der Kita waren. Für sie gelten nun Quarantäneregeln bis zum 21. April. Weitere Quarantäneverfügungen gibt es auch für die Kitas „Kleine Seeräuber“, „Siebenschläfer“ und „Seebad Wendorf“ in Wismar.

Regeln der häuslichen Quarantäne Bei der häuslichen Quarantäne handelt es sich um eine zeitlich befristete Absonderung von Personen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Dies sind meist Kontaktpersonen von Erkrankten oder Einreisende aus Risikogebieten. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt für Kontaktpersonen der Kategorie I eine Quarantäne für die Dauer von 14 Tagen. Gerechnet wird ab dem Tag des Kontakts zu einer ansteckenden Person. Am 14. Tag sollte – je nach Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamts – ein Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test durchgeführt werden, bevor die Quarantäne beendet wird. Für Haushaltsmitglieder von an COVID-19 Erkrankten wird empfohlen, nach der Quarantäne ihre Kontakte zu anderen noch bis zum Tag 20 einzuschränken. Während der häuslichen Quarantäne müssen Sie den Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge leisten. Dazu zählt, dass Sie Ihr Zuhause nicht verlassen und keinen Besuch empfangen. Beobachten Sie außerdem Ihren Gesundheitszustand. Messen Sie zweimal täglich Ihre Körpertemperatur und führen Sie Tagebuch über eventuelle Krankheitszeichen. Das Gesundheitsamt wird sich regelmäßig nach Ihrem Gesundheitszustand erkundigen. Hatten Sie Kontakt zu einer Person, bei der eine Infektion mit einer SARS-CoV-2-Variante nachgewiesen wurde, sollten Sie noch für eine weitere Woche auf mögliche Krankheitszeichen achten. Bitte beachten Sie: Verstöße gegen eine behördlich angeordnete Quarantäne können mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Ausführliche Informationen bietet die Internetseite www.infektionsschutz.de

34 Infektionen am Freitag

Am Freitag gab es 34 neue Covdi19-Fälle in Nordwestmecklenburg. Damit sind 317 Menschen mit einer Infektion in Quarantäne, hinzu kommen 1092 Kontaktpersonen und Reiserückkehrer. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg steigt damit leicht auf 96,6.

Ärzte, Pfleger und Schüler betroffen

Zu den neu Infizierten zählen unter anderem drei Ärzte am Sana-Klinikum in Wismar, zwei Personen aus Pflegeberufen und eine gepflegte Person. Außerdem wurde ein Schüler einer 7. Klasse in Neuburg positiv auf Corona getestet, dessen Fall aber nicht zu einer Allgemeinverfügung führte. Stattdessen wurde für die Hälfte der Schulklasse Quarantäne angeordnet.

Von Malte Behnk