Dassow bekommt eine Heimatbücherei und viele neue Veranstaltungen

Dassow

Die Mitglieder des Heimat- und Tourismusvereins Dassow wollen möglich machen, was wegen Corona zwei Jahre nicht ging. „Wir stehen in den Startlöchern für dieses Jahr“, sagt der Vorsitzende Hans Espenschied. Der Startschuss soll am Sonnabend, den 2. April fallen. Dann lädt der Verein alle Blumenfreunde zur zweiten Dassower Pflanzentauschbörse ein. Sie öffnet an der vereinseigenen Altenteilerkate.

Von 14 bis 17 Uhr sind alle willkommen, die Pflanzen und Ableger aus dem eigenen Garten tauschen oder verschenken wollen. Zimmerpflanzen, Sträucher, Bäumchen und Kräuter wechseln so die Besitzer. Wer nichts zum Abgeben hat, kann Pflanzen gegen eine kleine Spende mitnehmen. Bei dieser Gelegenheit können sich alle Besucher das neugestaltete Heimatmuseum in der Altenteilerkate ansehen.

In dem ältesten Wohnhaus von Dassow hat der Verein Neues vor. Er baut eine Heimatbücherei auf. „Sie wird demnächst eröffnet“, kündigt Hans Espenschied an. Einmal in jeder Woche werden Besucher in der Lesestube schmökern oder sich Bücher nach Hause mitnehmen können.

Verein lädt zum Boulen ein

Am 22. April lässt der Heimat- und Tourismusverein ein Boulegruppe für jedermann wieder aufleben. Er gründete sie im Frühjahr 2020 in Zusammenarbeit mit Thomas Fischer vom SV Dassow. Wer mitspielen will, ist jeden Freitag um 18 Uhr willkommen am Spielplatz Rosengarten, Grevesmühlener Straße/Ecke Bahnhofstraße. „Alle, die Lust haben mitzumachen, kommen einfach vorbei“, erläutert der Verein. Boule ist ein Freizeitspiel, das auf öffentlichen Plätzen ausgetragen wird. Ziel ist, mit den eigenen Kugeln möglichst nah an eine Zielkugel zu gelangen.

Für Ostern plant der Verein eine Veranstaltung mit Essen und anderen Angeboten rund um Ostern. Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber der Titel: „Ei, Ei, Ei.“

Sehr beliebt: Nachtwächterführungen mit Wunder

Sehr beliebt sind die Nachtwächterführung, die Burkhard Wunder für den Heimat- und Tourismusverein anbietet. Das wird er in diesem Jahr wieder machen – auf Anfrage bei Hans Espenschied unter der Telefonnummer 038826 / 974012. Melden können sich auch Gruppen, die bei natur- und geschichtskundlichen Wanderungen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze mitgehen wollen. Sie führen meist vom Priwall nach Dassow.

Die Altenteilerkate ist Sitz des Heimat- und Tourismusvereins in Dassow. Sie ist das älteste Wohnhaus in der Stadt. Quelle: Jürgen Lenz

Eine andere Route nimmt die Radtour „Auf den Spuren der Slawen“, die Burkhard Wunder leiten wird. Sie führt von Dassow über Groß Bünsdorf, Mummendorf, Roxin und Holm wieder zurück nach Dassow. Der Termin dieses Ausflugs und weiterer Radtouren im Sommer und Herbst ist noch nicht bekannt. „Das müssen wir von der Corona-Lage abhängig machen“, bedauert Hans Espenschied. Für den Sommer kündigt er ein Erdbeerfest mit Torten, Kuchen und Bowlen an.

Heimat- und Vereinsfest ist fest gebucht

Fest steht der Tag, an dem der Heimat- und Tourismusverein Dassow am Öko- und Vielfaltsmarkt auf dem Domplatz in Lübeck präsent sein wird. Es ist der 26. Juni. Vereinsmitglieder werden neben Informationen auch Gebäck, Kompott und Holunderbeerbowle anbieten.

Ebenfalls fest gebucht: die Teilnahme am Heimat- und Vereinsfest in Dassow. Dann wird der Verein zum Flohmarkt rund um die Altenteilerkate einladen.

Für den Herbst plant er einen orientalischen Abend. Seit Jahren planen ihn Syrer, die in Dassow leben. Bisher machte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung. Davon unabhängig will der Verein am Tag der Deutschen Einheit wieder zu seiner „Feier am Feuer“ einladen. Nach Auskunft des Vorsitzenden plant er auch Autorenlesungen, Filmabende und ein Erzählcafé. Die Heimat- und Tourismusfreunde sucht noch Zeitzeugen mit persönlichen Geschichten zu Vertreibung, Fluchten und Umsiedelungen.

Die Mitgliederzahl des Heimat- und Tourismusvereins ist seit Jahren konstant. Kürzlich eingetreten sind das Minimare in Kalkhorst und die „Outpost One“ genannte Star-Wars-Ausstellung in Dassow. Damit sind es jetzt 71 Mitglieder. Weitere sind willkommen.

Von Jürgen Lenz