Dassow

Darauf können sich Einwohner und Besucher von Dassow freuen: Das dreitägige Heimat- und Vereinsfest wird in diesem Jahr vielfältiger und größer als je zuvor. Anlass ist das Jubiläum „800 Jahre Dassow“. Unter seinem Zeichen steht auch der Festumzug am Sonnabend, dem 7. September. Er wird der größte in d...