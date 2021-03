Dassow

Bei schönem Wetter sind sie in Dassow scharenweise unterwegs: Radfahrer. In Richtung Priwall und Selmsdorf können sie sicher radeln. Dort gibt’s separate Wegen neben den viel befahrenen Straßen. Doch wer nach Grevesmühlen radelt, begibt sich in Gefahr. Deshalb will die Stadt Dassow dort einen Radweg.

„Ich finde ihn sehr wichtig – nicht nur für den Tourismus“ , sagt Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD). Auch Einheimische seien mit dem Rad unterwegs. Mit E-Bikes würden sie auch längere Strecken radeln.

ADFC: „Der Radweg wäre auf alle Fälle wichtig.“

Marie-Anne Schlaberg vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) in Wismar sagt: „Der Radweg wäre auf alle Fälle wichtig.“ Dann könnten zumindest bei guten Wetter viele Autofahrer aufs Rad umsteigen. Damit wäre etwas für den Schutz des Klimas und der eigenen Gesundheit getan. „Und Spaß macht es auch“, ergänzt Marie-Anne Schlaberg. Sie bedauert: „Auch an der B 105 zwischen Wismar und Grevesmühlen fehlt noch ein Radweg.“

Ein Radweg verbindet Orte an der Ostsee mit Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Rund 14 Kilometer liegen zwischen Dassow und Grevesmühlen. Ein Radweg ist dort geplant. Das nötige Geld soll aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kommen, erläutert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage. Nach seiner Auskunft sind drei Bauabschnitte vorgesehen. „Alle Abschnitte befinden sich in der Vorplanung“, erläutert das Landesamt. Zurzeit würden der mögliche Streckenverlauf, die Umweltverträglichkeit sowie die Aspekte zur Wirtschaftlichkeit und Verkehrssicherheit betrachtet. Termine für einen Baustart und die Kosten könnten noch nicht benannt werden.

Radnetzplaner für MV Seit 2015 gibt es eine digitale Radnetznetzkarte mit den Straßen und Wegen in Mecklenburg-Vorpommern, die für Radler sicher sind. Sie kann im Internet unter www.radnetz-mv.de abgerufen werden. „Neben den klassischen baulichen Radwegen an den Straßen oder den touristischen Routen wird jeder Weg, auf dem man radeln kann, ausgewiesen“, erläutert die Landesregierung. Mithilfe der Karten können Routen berechnet werden.

Nach Auskunft des Grevesmühlener Ingenieurbüros Möller wird der Radweg in drei Bauabschnitte unterteilt: 6630 Meter von Dassow bis Mallentin, 2950 Meter von Mallentin bis Schmachthagen und 4582 Meter von Schmachthagen bis Grevesmühlen. Die Trasse beginnt in Dassow an der Einmündung der Klützer Straße in die B 105 und endet am Ortseingang von Grevesmühlen. Zwischen Dassow und Mallentin soll der Radweg nördlich der B 105 gebaut werden, ab Mallentin auf der südlichen Seite. Geplante Breite: 2,50 Meter.

Stadtvertreter fordern sicheres Überqueren der B 105

Die Kommunalpolitiker in Dassow wollen, dass Radfahrer die B 105 möglichst sicher überqueren können. Deshalb schlagen sie in einer Stellungnahme gegenüber dem Straßenbauamt Schwerin sogenannte Querungshilfen vor. Das können Markierungen auf der Straße sein, aber auch Verkehrsschilder, abgesenkte Bordsteine und Verkehrsinseln. Stadtvertreter wollen diese Querungshilfen an den Einmündungen der Klützer Straße, der Gewerbestraße, der Zufahrt zum „Jägerhof Ostsee“ in Holm und der Einmündung der Straße, die nach Flechtkrug führt.

Bereits vor sechs Jahren gab die Schweriner Landesregierung an, die B 105 liege bei der Planung von Radwegen im Fokus. Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung teilte mit: „Eine Achse, die wir dringend stärken wollen, ist die Strecke Rostock–Wismar–Grevesmühlen–Lübeck. Dort sei das Radfahren nicht sicher. Ein Vertreter der Grevesmühlener Stadtverwaltung betonte: „Man kommt überall gut hin – nur nicht nach Lübeck.“ An der B 105 hapere es.

Nach Angaben der Schweriner Landesregierung liegt Mecklenburg-Vorpommern bei der Ausstattung mit Radwegen in einem Vergleich aller 13 Flächenländer in Deutschland bei den Bundes- und den Landesstraßen auf Platz vier und bei den Kreisstraßen auf Platz sechs. Rund die Hälfte der 1931 Kilometer Bundesstraße verfügen über eine Extratrasse für Radler. Bei den Kreisstraßen in Mecklenburg-Vorpommern sind es nur 15 Prozent.

Jürgen Lenz