Sie stehen nebeneinander in Reih’ und Glied: ein Transporter, ein kleiner Traktor und ein Multicar. Alle Kennzeichen beginnen mit den Buchstaben NWM-DW. „DW“ steht für „Dassow“. Die Stadt hat die Fahrzeuge gekauft, damit ihr Bauhof noch besser und schneller für die Bürger arbeiten kann. Die neueste Investition: der Multicar. 106 743 Euro hat er nach Auskunft der Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) gekostet.

Der Vorgänger ist veraltet und verrostet. „Er ist noch aus der ehemaligen Gemeinde Pötenitz“, berichtet Günter Klaczinski, der den Bauhof leitet. Die Gemeinde kaufte damals ein Vorführmodell. Seit 2004 gehört sie zu Dassow.

Multicar auch für Winterdienst

Die drei Männer vom Bauhof können den neuen, größeren Multicar benutzen, um Boden, Laub, Schotter, Streusalz, Müll und vieles mehr zu transportieren. „Man kann ihn auch für den Winterdienst nutzen“, erklärt Günter Klaczinski. Die Mitarbeiter des Bauhofes bestücken den Multicar mit diversen Anbauteilen.

Wenn die Männer an Wegen, Straßen und Plätzen mähen, dann nehmen sie den kleinen Traktor. Für ihn gab die Stadt vor knapp zwei Jahren 19 200 Euro aus. 2020 investierte sie 23 980 Euro in einen neuen Transporter.

84 Abfalleimer werden bei Müllrunde geleert

Mit ihm fahren die Mitarbeiter des Bauhofes ihre regelmäßige Müllrunde. „Acht Stunden braucht man dafür“, erklärt Bauhofmitarbeiter Andreas Tonn. 84 Mülleimer sind auf Dassow und die 20 Dörfer verteilt, die zur Stadt gehören. Sie ist mit über 66 Quadratkilometer deutlich größer als Wismar. Bauhofmitarbeiter Jens Retzlaff sagt: „Ich schätze, dass wir insgesamt zwischen 15 000 und 20 000 Kilometer im Jahr fahren – pro Fahrzeug.“

„Je mehr Abfalleimer, desto mehr Hausmüll ist drin“, sagt Günter Klaczinski, Leiter des Bauhofs in Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Die Mülleimer bergen nach der jahrzehntelangen Erfahrung von Günter Klaczinski allerdings nicht nur Gutes. Der Bauhofleiter berichtet: „Je mehr Abfalleimer, desto mehr Hausmüll ist drin.“ Dafür seien sie nicht gedacht. Mit den Behältern löse man kein Abfallproblem.

Günter Klaczinski und seine Kollegen starten jetzt mit dem Müllsammeln an Straßen, Wegen und Plätzen. Die drei Männer werden auch Schneezäune abbauen, Sitzgruppen instand setzen und Holzstege reparieren, die in Richtung Ostsee führen. Zu Dassow gehören acht Kilometer Strand. Dort sorgen die Männer vom Bauhof ebenfalls für mehr Ordnung und Sauberkeit.

Sie säubern auch Containerstellplätze, schneiden Hecken, sanieren Bankette, kontrollieren wöchentlich, ob die Geräte auf den neun Spielplätzen noch in Ordnung und sicher sind. Alle Arbeiten können die drei Männer aber nicht erledigen. Deshalb beschäftigt die Stadt nebenbei Firmen – wenn Bäume beschnitten werden müssen zum Beispiel.

Bauhof bekommt Verstärkung: ein neuer Mitarbeiter

Bald bekommen die Bauhofmitarbeiter Verstärkung. Annett Pahl kündigt an: „Wir schaffen eine vierte Stelle.“ Ende dieses Monats wird sie öffentlich ausgeschrieben. Dann kann sich jedermann bewerben.

Seit 2018 betreibt Dassow den Bauhof in seiner heutigen Form. Vorher setzte sie jahrelang auf Firmen. Hat es sich bewährt, die Arbeiten zurück in die öffentliche Hand zu holen? „Auf jeden Fall“, antwortet die Bürgermeisterin. Ein Vorteil sei der bessere Kontakt zur Bevölkerung. Ein städtischer Bauhof könne auch schneller reagieren. Arbeiten, die er erledigt, müssten nicht vorher ausgeschrieben und beauftragt werden. Außerdem würden die Beschäftigten des Bauhofes nicht nur Aufträge abarbeiten, ohne nach links und rechts zu schauen. Sie würden auch sehen, was außerdem zu erledigen ist und das dann machen. Die Zusammenarbeit mit ihnen sei gut, erläutert die Bürgermeisterin. Sie trifft sich jede Woche mit Günter Klaczinski.

Was ihn und seine Kollegen stört, ist, dass einige Leute gefüllte Hundekotbeutel wegwerfen. Andreas Tonn berichtet: „Wenn wir mähen, fliegt uns das um die Ohren.“

