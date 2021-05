Dassow

Kommunen und Bürger im Umkreis von fünf Kilometern um den Bürgerwindpark Schönberg herum können sich noch bis zum 4. Juli finanziell am Bürgerwindpark Schönberg beteiligen. Das sieht das Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz des Landes vor.

Stadt will 60 000 Euro investieren

Die Stadtvertreter in Dassow haben jetzt beschlossen, dass die Stadt 120 Kommanditanteile der Betreibergesellschaft für 60 000 Euro kaufen will. Eine kurze Diskussion gab es dabei lediglich um mögliche Risiken, das Geld zu verlieren. „Das Risiko eines Verlustes besteht nicht oder nur kaum, da regenerative Energie zukünftig entscheidend sein wird“, sagte dazu Stadtvertreter Sören Fenner (Grüne), auch Vorsitzender im Ausschuss für Mobilität, Ordnung, Klimaschutz und Wirtschaft.

Risiko nur bei Totalausfall

Er warnte vielmehr davor, dass es ein finanzielles Risiko wäre, sich nicht zu beteiligen. „Wir haben dafür überplanmäßige Mittel im Haushalt eingestellt. Dafür zahlen wir Strafzinsen“, so Fenner. Auch Stadtvertreter Gerd Matzke (SPD), Vorsitzender im Bauausschuss befürwortete eine Beteiligung am Bürgerwindpark. „Ich denke, ein Risiko besteht lediglich bei einem Totalausfall wie durch einen Brand“, sagte er.

Bürger können mit 500 Euro einsteigen

Außer den Kommunen im Umkreis von fünf Kilometern um den Bürgerwindpark Schönberg haben auch 5600 Einwohner der Region die Möglichkeit, Anteile zu kaufen Möglich ist das schon ab 500 Euro. In der Folge werden die Anteilseigner an Gewinnen des Windparks beteiligt.

Windräder liefern seit 2019 Ökostrom

Acht Anlagen gingen im Dezember 2019 in Betrieb – als erste Windräder nach dem Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zwei weitere Windräder des Bürgerwindparks Schönberg produzieren seit September 2020 Ökostrom. Die Bürgerwindpark Schönberg GmbH & Co. KG bietet eine Vermögensanlage von insgesamt 3,9 Millionen Euro an, davon 20 Prozent nach dem Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz.

Von Malte Behnk