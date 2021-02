Dassow

Eigentlich war Ekkehard Maase, Pastor der evangelischen Kirchengemeinde in Dassow (Nordwestmecklenburg), sehr zufrieden mit seinem Job. Er habe nichts vermisst, sagt er, und dennoch wagt er nun eine neue Herausforderung als Theologischer Direktor des Michaelshofes in Rostock.

Die evangelische Stiftung betreut rund 1500 Menschen mit und ohne Behinderung in Einrichtungen, wie unter anderem einem Wohnheim, dem Pflegeheim, in einer Grund- sowie Förder- und einer Gesamtschule, einem Hort und einer Kindertagesstätte, sowie Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Dazu gehören circa 400 Mitarbeitende. Ekkehard Maase nennt diesen Job eine neue, hochgradig spannende Herausforderung: „Ich habe die Stellenanzeige gesehen und wusste sofort, dass ich das machen möchte“, so der 56-Jährige.

Pastorenstelle in Dassow nach 7 Jahren frei

Seit Oktober 2013 ist er Pastor in Dassow. Seitdem leben er und seine Frau im Gemeindehaus neben der Nikolaikirche. Hier haben sie sich immer wohlgefühlt, sagt er. Darum sei auch der folgende Schritt kein einfacher: „Die Gemeinschaft untereinander war in Dassow immer sehr stark. Neue Projekte haben jedes Mal Mitstreiter gefunden und wurden gut angenommen. Wir haben hier ein wunderschönes Gemeinschaftsleben“, so der Pastor.

Am 16. Dezember 2019 unterstützte Ekkehard Maase (r.) den Handwerker Martin Fischer bei der Demontage des kaputten Kirchturmhahns in Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Und so gibt es einige Projekte, die in den vergangenen Jahren gemeinsam realisiert werden konnten. Ekkehard Maase nennt dort beispielsweise die Renovierung des Wetterhahns im vergangenen Jahr, zuvor die Installierung der Kirchenbeleuchtung, die Gemeindefreizeiten und die Jugendarbeit, die sehr gut funktioniert habe. Sehr glücklich ist er auch über die Annäherung an die politische Gemeinde der Stadt: „Wir haben uns an Stadtfesten und Weihnachtsmärkten beteiligt. Über die Jahre gab es eine gute Entwicklung mit der Bürgermeisterin“, sagt er.

Dass ihn seine Gemeinde nur ungern ziehen lässt, fasst er als ein Kompliment auf: „Begeisterung sieht anders aus, aber fast alle freuen sich für mich und können es verstehen“, sagt er. Die Pastoren-Stelle soll neu besetzt werden, was ihn sehr beruhige. Einen Nachfolger gebe es allerdings bislang nicht, sagt er.

Verabschiedungsgottesdienst im März

Neben der Personalführung und der strategischen Entwicklung wird es im Michaelshof auch seine Aufgabe sein, Gottesdienste zu feiern. Seine Predigten muss er allerdings anders formulieren, als er es in den vergangenen Jahren tat. Auch die Menschen mit Behinderung sollen das Gesagte verstehen können. Für den Pastor ist das kein Neuland: „Ich habe von meiner Jugend an bereits mit geistig behinderten Menschen gearbeitet und in anderen Pfarrstellen Konfirmanden mit geistiger Behinderung unterrichtet“, so Maase.

Dass er so vielfältigen Menschen begegnen darf, ist für ihn ein Geschenk: „Das ist es, was den Pastorenberuf manchmal zwar anstrengend, aber auch unglaublich reich macht“, sagt er. Am 7. März wird um 14 Uhr ein Verabschiedungsgottesdienst in der Dassower Kirche stattfinden. Als Pastor der Kirchengemeinde Dassow wird er dann seine letzte Predigt halten.

Von Lena-Marie Walter