Dassower Radsportler wechseln aufs Schweriner Sportgymnasium

Dassow/Schwerin

Während die aus Dassow stammende mehrfache Bahn-Weltmeisterin und Weltrekordlerin Lea Sophie Friedrich in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio starten möchte, machen andere aus ihrer Heimatstadt einen weiteren Schritt in ihrer jungen Karriere. Mit den zwölfjährigen Mira Rosinski und Carlotta Zemke sowie dem 13-jährigen Finn Petterson (alle SV Dassow 24) und Jonas Müsse (RST Dassow) werden gleich vier talentierte Nachwuchsfahrer ab August an die Sportschule nach Schwerin wechseln.

Die jungen Radrenner haben in den vergangenen Jahren erfolgreich an Wettkämpfen auf der Bahn, der Straße und im Gelände teilgenommen. So ist Carlotta Zemke, die 2018 mit dem Radsport begann, mit ihren zwölf Jahren bereits mehrfache Landesmeisterin, Nordmeisterin und Rekordhalterin von Mecklenburg-Vorpommern im 500 Meter-Zeitfahren. Ihren letzten Landestitel gewann sie im Herbst 2020, als sie beim Crosslauf als Erste den Zielstrich überquerte.

Training auf der Rostocker Radrennbahn im Rahmen der Kaderwoche. Quelle: Torsten Kablau

Für Mira Rosinski war die Zeitfahrmeisterschaft auf der Straße in Parchim im vergangenen Jahr der letzte Titel. Dort gewann auch Jonas Müsse, der zwei Wochen später beim Straßenrennen in Trollenhagen ebenfalls triumphierte. Außerdem holte er sich den Schülercup und fuhr Bahnrekord. Und Finn Petterson schaffte unter anderem 2019 in Rieps das Landes-Double aus Zeitfahren und Einzelrennen auf der Straße.

Training auf Rolle, Straße und Bahn

Von vorherigen Überprüfungen wussten die Trainer auf Landesebene neben den genannten Erfolgen zwar um die Qualitäten dieser jungen Sportler, in einer Kaderwoche in Schwerin und Rostock vom 12. bis 16. April wollten sie sich dennoch letzte Eindrücke verschaffen und einander besser kennenlernen. Sie führten mit ihnen ein Rollen-, Straßen- und Bahntraining durch. Außerdem wurden im Bereich der Athletik vor allem Techniken der Dehnung geübt.

Bei einem Abschlussgespräch mit Schulleiter, Trainer und Erziehungsberechtigten erhielten Mira, Carlotta, Jonas und Finn die Mitteilung, dass sie die Aufnahme für das Sportgymnasium geschafft haben. Dort werden sie jetzt im August eingeschult.

Schneller als die Weltrekordlerin

„Unseren Sportlern gefiel die Woche sehr. Unser Verein steht voll dahinter. Wir sind stolz, solche Sportler zu haben“, sagt Ingo Eichberg, Sektionsleiter und Trainer des SV Dassow 24. Er traut seinen Schützlingen einiges zu, die teilweise sogar bessere Zeiten als Lea Sophie Friedrich in ihrem Alter fuhren. So war zum Beispiel Mira Rosinski mi elf Jahren bei ihrem Bahnrekord 2020 über 500 Meter stehend mit 43,284 Sekunden schneller als die spätere Junioren-Weltrekordlerin über diese Distanz. Im Alter von zwölf Jahren fuhr Lea Sophie Friedrich damals in Hamburg mit 43,829 die beste Zeit, die ein Mädchen in dem Alter je im Norden gefahren ist.

Doch der Weg nach ganz oben, wie es Eichberg ausdrückt, führt nur über das Sportgymnasium. Bei den Wettkämpfen starten die Radsportler aus der Stepenitzstadt aber weiterhin für ihre Heimatvereine.

30 Radrenner zu Clubs und Sportgymnasien Insgesamt waren es bislang 30 Sportlerinnen und Sportler, die einst in Dassow entdeckt wurden, dann zu Clubs oder Sportgymnasien gingen. Einer von ihnen war Tour de France-Held, Friedensfahrt- und Deutschlandfahrtsieger Jens Voigt, der 13-jährig zum TSC Berlin wechselte. Und unter den 14 Akteuren, die nach der Wende diesen Weg gingen, befanden sich mit Johannes Keuchel, Henry Ober, Laura und Tom Schunke sowie Lea Sophie Friedrich fünf Radrenner, die in die Nachwuchsnationalmannschaft aufgenommen wurden. Im Sportgymnasium Schwerin hatten sie ihre Karriere fortgesetzt. Lea Sophie Friedrich mit besonders großem Erfolg. Die heute 21-Jährige hat mittlerweile 15 Titel bei Deutsche Meisterschaften sowie jeweils sechs bei Europa- und Weltmeisterschaften gewonnen.

Für René Bever, sportlicher Leiter des RST Dassow, kam der Wechsel seines Schützlings Jonas Müsse auch nicht überraschend. Dass er den Sprung dahin schafft, damit hatte er fest gerechnet.

Ob die Nachwuchstalente in einigen Jahren an die Erfolge einer Lea Sophie Friedrich anknüpfen können, vermag niemand zu sagen. Aber einige Parallelen gibt es da schon. Vom SV Dassow 24 im Alter von elf Jahren entdeckt, kam Friedrich nach dem Wechsel zum RST Dassow mit 13 Jahren an das Sportgymnasium nach Schwerin. Auch sie hatte da bereits Landestitel auf der Bahn, der Straße und im Cross errungen. Siege bei Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften waren dann später die Folge.

Von Dirk Hoffmann