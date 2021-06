Dassower Spedition dankt treuem Mitarbeiter für 30 Jahre

Dassow

In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es nicht unbedingt gewöhnlich, dass ein Arbeitnehmer mehrere Jahrzehnte in der selben Firma arbeitet. Daher hat sich das Familienunternehmen der Spedition Burchardt aus Dassow ganz besonders bei einem treuen Kollegen bedankt. Seit 30 Jahren steht Klaus Prohn aus Klockenhagen bei Ribnitz-Damgarten für treue und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Dafür bedankte sich Geschäftsführer Kay Burchardt im Namen der Spedition und der gesamten Familie Burchardt bei seinem Mitarbeiter.

Einer der ersten Mitarbeiter 1990

„Unser Klaus ist als einer der ersten Mitarbeiter in der 1990 gegründeten Niederlassung in Dassow als Spezialist auf einem LKW-Ladekran angefangen“, sagt Kay Burchardt. Die Spedition hatte sich zu der Zeit schnell auf den Transport von Dachsteinen und Dachziegeln sowie Verblendern in ganz Mecklenburg-Vorpommern spezialisiert und führt Transporte mit normaler Entladetechnik und auch mit Hochkran-Fahrzeugen durch.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ratschläge sogar für den Chef

„Diese Aufgaben hat Klaus Prohn immer als absoluter Profi, mit großer Kompetenz und absoluter Zuverlässigkeit erledigt“, wie Kay Burchardt es schildert. Auch den nachfolgenden und unerfahreneren Kollegen und Kolleginnen sowie den Berufskraftfahrer-Azubis oder auch dem Chef selber steht Klaus Prohn immer mit Rat und Tat zur Seite. „Eine so verbundene und gemeinsame lange Zeit der Zusammenarbeit gibt es heutzutage leider nur noch selten, weshalb unser Dank umso größer ist“, sagt Kay Burchardt.

Familienunternehmen 1948 gegründet

Gegründet wurde das Familienunternehmen schon 1948 durch Silvio Burchardt, der in Neukirchen in Schleswig-Holstein als Transport- und Logistikdienstleister für landwirtschaftliche Transporte und Kohle anfing. Nach Expansionen wurde 1990 auch die Niederlassung der heutigen Spedition Burchardt zunächst in Schönberg gegründet, 1992 zog sie nach Dassow um. Das Unternehmen beschäftigt heute insgesamt mehr als 100 Mitarbeiter.

Von Malte Behnk