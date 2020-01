Dassower Vereinsjubiläum lockt Nachwuchs

Dassow/Wilmstorf

Seine Klassenkameraden spielen Fuß- oder Basketball, sind in der Jugendwehr oder fahren Motocross. Dominic Briesemeister aus Wilmstorf allerdings – und damit hat er ein Alleinstellungsmerkmal in seiner Klassenstufe an der Dassower Grundschule – hat sich der Geflügelzucht verschrieben.

Mit acht Jahren ist er nun das jüngste Mitglied im Rassegeflügelzuchtverein Dassow 1920. Der Aufnahmeantrag ist vom Vorsitzenden Peter Kröppelin am Samstag ganz frisch unterschrieben worden. Sehr erfreulich: Schriftführerin Christina Kunas konnte am Wochenende sogar mehrere Aufnahmeanträge in die Vereinsunterlagen legen – darunter den einen oder anderen von Jugendlichen. Somit wächst die Zahl der Mitglieder auf mehr als 30.

Gründungsmitglied Karl-Ludwig Strübing Quelle: privat

Seit 100 Jahren gibt es den Verein – seinerzeit nach den Wirren des Ersten Weltkrieges gegründet von Fritz Auer, Karl-Ludwig Strübing und Friedrich Kröppelin, dem Opa des heutigen Vorsitzenden. „Deshalb war es mir auch so wichtig, die Ausstellung zum Jubiläum zu organisieren“, erklärt Peter Kröppelin. Der 67-Jährige wurde 1990 zum Vorsitzenden gewählt, gab das Amt 2015 an Andreas Moll ab, das Kröppelin seit vergangenem Jahr wieder bekleidet.

Gründungsmitglied Fritz Auer Quelle: privat

28 Aussteller folgten der Einladung, bei der Jubiläumsveranstaltung in der Dassower Dornbuschhalle mit ihren Tieren dabei zu sein. Davon zählte der Vorsitzende insgesamt 273. Viermal ist die höchste Auszeichnung vergeben worden: v97, wobei das „v“ für vorzüglich steht und die Zahl für die Punkte. Die zweithöchste Bewertung hv96 – hv steht für hervorragend – ist 22-mal an Tiere und ihre Halter vergeben worden. Vier Preisrichter hatten das Federvieh in Augenschein genommen.

Die Ausgezeichneten Die höchsten Bewertungen (v97)erhielten Thomas Flügel aus Grevesmühlen, Falko Neuhoff aus Gostorf, Klaus Peuse aus Neuenhagen und Dieter Koliwer aus Grevesmühlen. Die zweithöchsten Bewertungen (hv96) erhielten die Tiere von Thomas Flügel ( Grevesmühlen), Christian Mevius ( Niendorf), Stefan Mevius (Arpshagen), Heiko Ahrendt ( Schönberg), Anja Neuhoff ( Gostorf), Ulrich Höhnke ( Malente), Uwe Thiesies ( Klütz), Falko Neuhoff ( Gostorf), Karl Heinz Zollhöfer ( Gadebusch), Reinhard Bagdahn (Harkensee), Andy Kunas ( Groß Voigtshagen), Dieter Schmidt (Arpshagen), Dieter Koliwer ( Grevesmühlen), Julian Winter (Upahl), Catharina Louisa Flügel ( Grevesmühlen) und Jeremy Lucas Hasenbein ( Grevesmühlen)

Wandel der Zeit: die Ausstellungskataloge von damals und heute. Quelle: Jana Franke

Zwar nicht unter den besten Tieren waren die Vorwerkhühner von Beatrice Briesemeister, aber die 31-Jährige aus Wilmstorf erhielt einen Zusatzpreis. Einige Gäste der Ausstellung zeigten großes Interesse an ihren vier ausgestellten Tieren, aber für den Verkauf sind die zunächst nicht bestimmt. „Mir sind die irgendwie auch ans Herz gewachsen“, gibt die Verkäuferin im Einzelhandel zu, die erst seit einem Jahr Mitglied im Dassower Verein ist. Das Besondere an ihren Hühnern: Sie stehen auf der Roten Liste, gelten also als stark gefährdete Rasse. Umso wichtiger ist es der zweifachen Mutter, sich der Zucht dieser Tiere zu widmen.

Mehr oder weniger durch Zufall ist sie zu dem Hobby gekommen. „Eine Freundin züchtet auch Hühner und wir haben daraus zunächst ein Battle gemacht, wer wohl besser ist“, erzählt sie lachend. Aus dem Spaß wurde mehr und mehr eine ernste Freizeitbeschäftigung – mit der sie auch ihren Sohn Dominic ansteckte. Sehr begrüßt die Mama die Neuaufnahme ihres Achtjährigen im Verein. Im Mai bekommt er seine eigenen Tiere. Zwerg Weyndotten hat er sich ausgesucht. „Ich finde die so schön“, begründet er.

Toll findet es Dominic, wenn die Küken schlüpfen und er die Tiere aufwachsen sieht. „So ist die Natur hautnah mitzuerleben“, umschreibt Mama Beatrice. Sein Ziel: Wenn seine Tiere so weit sind, viele Preise gewinnen. Na dann: viel Erfolg!

Von Jana Franke