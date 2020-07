Dassow

Barbara Jürß ist heilfroh, dass die Corona-Pause für die Familienbegegnungsstätte bald vorbei ist. „Es ist höchste Zeit, dass es wieder losgeht“, sagt die Seniorin aus Dassow. Dann berichtet sie: „Es war schlimm. Alle haben die Schließung sehr als negativ empfunden.“ Die Begegnungsstätte sei nicht nur wichtig wegen der regelmäßigen und besonderen Veranstaltungen. „Es geht auch um das Miteinander“, erklärt Barbara Jürß. Dann sagt sie: „Diese Einrichtung ist optimal für unsere Stadt und wird optimal angenommen.“ Über die bevorstehende Wiedereröffnung würden sich viele Dassower freuen.

Froh ist auch die Leiterin, Andrea Hinrichs. Sie kündigt an: „Wir öffnen am Montag, den 3. August, wieder unsere Begegnungsstätte.“ Dann berichtet die Dassowerin: „In den Gruppen sind einige, die fiebern richtig auf den Tag hin.“ Gerade für die etwas betagteren Einwohner der Stadt und ihrer Ortsteile sei die Begegnungsstätte wichtig. Bisher konnte sie nicht öffnen – zum Schutz der Gesundheit und wegen behördlicher Bestimmungen.

Corona-Abstand ist einzuhalten

Möglich ist die Wiederöffnung unter Auflagen. So wird die Gesundheit der Besucher geschützt. Andrea Hinrichs ist zuversichtlich. Sie sagt: „Wenn alle Rücksicht nehmen und sich an die Regeln halten, bekommen wir es hin.“ Die Leiterin der städtischen Einrichtung erläutert: „Durch Einhalten der Abstandsregeln von 1,5 Meter haben wir natürlich ein logistisches Problem, um alle Gruppen unterzubekommen.“ Sie habe mit jeweils einem Vertreter aus jeder Gruppe zusammengesessen und mit ihm beraten, wie sie gemeinsam die Herausforderung meistern können. Der Wille dazu sei da. „Wir sind uns alle einig: Nach dieser langen Zeit soll es nun endlich wieder losgehen.“

Zurzeit nicht möglich sind Treffen der Frühstücksrunde, in der auch schon Nahbus-Geschäftsführer Jörg Lettau (r.) und Fahrdienstleiter Volker Wittke Rede und Antwort standen. Quelle: Jürgen Lenz

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie war die Begegnungsstätte im alten Rathaus von Dassow geschlossen. Ihr volles Programm wird sie auch nach dem 3. August nicht anbieten können. Die beliebte Frühstücksrunde und die Treffen der Krabbelgruppe fallen erst einmal aus. „Da lasse ich noch ein bisschen Zeit ins Land gehen“, kündigt Andrea Hinrichs an. Die Gesundheit geht vor. Beim Betreten der Begegnungsstätte ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Pflicht wird nach Auskunft der Leiterin auch im Flur gelten, denn: „Der Flur ist eng. Abstände sind dort schwierig zu gewährleisten.“

Desinfektionsmittelspender werden aufgehängt

Vor der Wiedereröffnung werden Desinfektionsmittelspender aufgehängt. Außerdem wird Andrea Hinrichs jeden Abend in die Räume gehen, um zu reinigen. Sie kündigt an: „Ich werde aber auch die erste Zeit nachmittags immer im Haus sein.“ Tische und Stühle hat sie so gestellt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Eine weitere Auflage: In die Küchenecke darf immer nur eine Person.

„Es ist höchste Zeit, dass es wieder losgeht“, sagt Barbara Jürß, Besucherin der Begegnungsstätte. Quelle: Jürgen Lenz

Wieder treffen werden sich Frauen und Männer zu Gehirnjogging, zur Kaffeerunde der ehemaligen Kollegen der Volkssolidarität und zur geselligen Spielerunde. Die große Seniorengymnastikgruppe teilt sich, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Andrea Hinrichs sagt: „Unsere Strickgruppe ‚Wolliges Vergnügen‘ möchte auch wieder beginnen, hat sich aber noch nicht auf einen Tag geeinigt.“ Die Mittwochsmaler würden sich ebenfalls wieder treffen. Die Leiterin der Begegnungsstätte erklärt: „Oben im Dachgeschoss sind nur sie untergebracht.“

Von Jürgen Lenz