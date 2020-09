Dassow

Am Ende war es eindeutig: Martin Mätzing aus Dassow hat als erster die Vier-Meter-Marke mit seinen Sonnenblumen geknackt und damit den OZ-Wettbewerb und den Kalender gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Rund 40 Sonnenblumen hat der 67-Jährige in seinem Garten, einen Teil hat er selbst angepflanzt, ein anderer Teil hat sich selbst ausgesät. Groß, sagt der Mann mit dem grünen Daumen, der auf der LPG gelernt und gearbeitet und nach der Wende einen Golfplatz gepflegt hat, seien die Sonnenblumen schon immer gewesen. „Aber vier Meter sind dann doch eher selten.“ Das ist allerdings nicht der einzige Rekord, der in seinem Garten wächst. Die Kartoffeln der Sorte „Goldmarie“ haben in diesem Sommer richtig zugelegt, das größte Exemplar wiegt fast ein Kilogramm.

Die Riesenkartoffel hat fast ein Kilo Gewicht. Quelle: Prochnow

Von Michael Prochnow