Dassow

Eine gewichtige Spende: Bei der Schrottsammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Dassow sind alleine 61 Tonnen Eisenschrott zusammengekommen. Hinzu kommen etwa vier Tonnen Metallschrott, also Kupfer, Aluminium, Edelstahl und Zink.

Zwei Tage lang hatten Mitglieder der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr das Altmetall in Dassow und den Ortsteilen eingesammelt. „Wir hatten etwa 150 Stellen zum Abholen und waren mit sechs Fahrzeugen unterwegs“, sagt Sascha Kuhfuß, Vorsitzender des Fördervereins.

95 Tonnen Schrott zu Geld gemacht

Er ist total begeistert, wie hoch die Spendenbereitschaft bei der inzwischen achten Schrottsammlung ist. „Von der Menge in Tonnen ist es zwar etwas weniger, als im vergangenen Jahr, aber durch die höheren Schrottpreise wird es wahrscheinlich noch mehr Geld werden“, so Kuhfuß.

Über Edelstahlteile freuten sich die Schrottsammler besonders. Sie bringen mehr Geld als Eisenschrott. Quelle: Förderverein Feuerwehr Dassow

Schon über das Jahr hatte die Feuerwehr, wenn es sich bei Einwohnern anbot, Schrott eingesammelt. So waren schon etwa 30 Tonnen zusammengekommen. Insgesamt brachten die Dassower in diesem Jahr also 95 Tonnen Altmetall zum Schrotthändler, im vergangenen Jahr waren es hundert Tonnen.

Nachbarn sammeln zusammen vor

„In Pötenitz hatten wir in diesem Jahr viel, die Hauptmenge kommt aber immer aus dem Stadtgebiet“, sagt Sascha Kuhfuß. „Einige haben so etwas wie einen Dauerauftrag und suchen immer wieder raus, was gerade greifbar ist.“

Die Einwohner würden ihre Metallreste gerne abgeben. „Die haben meistens zwei bis drei Schubkarren voll und das lohnt sich für den Einzelnen nicht, zum Schrottplatz zu fahren. Wir holen es ab und die Leuten spenden gerne, auch weil es für die Feuerwehrjugend ist.“ Einige Nachbarn würden sich auch zusammenschließen und dann die Metalle an einer Stelle zusammensammeln, bevor die Feuerwehr zur Abholung kommt.

Jugendfeuerwehr half beim Sammeln

Damit auch Dinge wie Heizkörper verladen werden konnten, waren in den Teams zum Abholen mindestens zwei Erwachsene und zum Teil dann zwei bis drei Helfer aus der Jugendfeuerwehr. „Die Mädchen und Jungen haben dann eher beim Abladen am Feuerwehrgelände geholfen“, so Sascha Kuhfuß. Insgesamt mit Eltern der Jugendlichen und anderen Helfern beteiligten sich etwa 60 Freiwillige an der Schrottsammlung.

Etwa 60 Freiwillige unterstützten die Schrottsammlung der Feuerwehr in Dassow. Quelle: Förderverein Feuerwehr Dassow

Am Ende der Sammlung waren 16 Container gefüllt worden, die zum Teil schon währenddessen abtransportiert wurden. „Das hat das Schrottunternehmen LSH aus Kücknitz gemacht. Die haben auch alles begleitet“, sagt Kuhfuß. Sonst wurde die Schrottsammlung in Dassow im Frühjahr durchgeführt, was aber im vergangenen Jahr wegen Corona nicht möglich war. Daher hat sich die Aktion auf den Herbst verlagert, was aber wieder geändert werden soll.

Rollcontainer für Schaumeinsätze

Der Erlös der Schrottsammlung ermöglicht es dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Dassow auch größere Anschaffungen zu machen, die nicht zur Grundausstattung gehören. „In diesem Jahr haben wir mit Geld aus dem letzten Jahr Rollcontainer für Schaumeinsätze angeschafft. Die können auch die Jugendlichen schon bei Übungen benutzen“, sagt Sascha Kuhfuß, der mit Aktionen wie der Schrottsammlung auch auf die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr aufmerksam machen und Mitglieder werben möchte. Was von dem gespendeten Geld gekauft werden soll, wird mit der Wehrführung abgesprochen.

Bevölkerung steht hinter der Feuerwehr

Die Unterstützung der Bevölkerung zeigt, dass die Feuerwehr Rückhalt hat. „Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie groß die Bereitschaft zum Schrott spenden ist, aber noch mehr begeistert mich die Hilfe an den Sammlungstagen selber.“ So hatten auch Landwirte Fahrzeuge wie Teleskoplader zur Verfügung gestellt, um die Schrottteile umzuladen. Um den Helfern einen kleinen Dank zu zeigen, hatte Wehrführer Daniel Selzer an dem Tag zig Schnitzel und einen Berg Bratkartoffeln gebraten.

Von Malte Behnk