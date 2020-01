Dassower wollen Tempo-30-Zonen

Dassow

Es rumpelt und pumpelt in der Friedenstraße in Dassow. Ein Auto rast übers Pflaster Richtung Tankstelle. Keine Chance hätte jetzt ein Kind, das zwischen den parkenden Pkw auf die Fahrbahn tritt.

Kommunalpolitiker in Dassow wollen Gefahren wie diese zumindest vermindern. Und das nicht nur in der Friedensstraße. Die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadtvertretung sprechen sich einstimmig dafür aus, dass alle Straßen zwischen der B 105 auf der einen Seite sowie der Lübecker Straße und der Grevesmühlener Straße auf der anderen Seite zu Tempo-30-Zone werden. Das Amt Schönberger Land soll nach dem Willen der Kommunalpolitiker beim Landkreis Nordwestmecklenburg eine verkehrsrechtliche Erlaubnis für die Tempolimits beantragen, die auch den Lärm verringern sollen. Die Amtsverwaltung Schönberger Land schätzt die Kosten für die nötigen Verkehrszeichen auf 1000 bis 2000 Euro.

Die Wirkung von Tempo-Zonen-Schildern ist allerdings begrenzt. „Die Masse der Leute hält sich nicht an die 30“, berichtet der stellvertretende Dassower Bürgermeister Stefan Westphal (Wählergemeinschaft Ostseestrand). Er ist Anlieger einer Tempo-30-Zone. Sören Fenner (Grüne) hat als Autofahrer auch andere Erfahrungen gemacht. Er betont zudem: „Es ist nicht so, dass es keine Wirkung hat.“ So sehen es offenbar auch alle Mitglieder des 2019 eingesetzten Ausschusses für Mobilität, Ordnung, Klimaschutz und Wirtschaft der Stadt Dassow. Der Ausschussvorsitzende Sören Fenner erklärt: „Wir sind einstimmig der Meinung, dass wir Tempo 30 einrichten, wo es geht.“

Der Amtsverwaltung ist der Wunsch von Stadtvertretern nach mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen in Dassow bekannt. Sie hat sich bereits an die Kreisverwaltung gewandt, um zu klären, welche Straßen zu einer Tempo-30-Zone werden können. Das Ergebnis: „Nach Rücksprache mit dem Landkreis kommt eine Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Hauptverkehrsachse ( Lübecker Straße und Grevesmühlener Straße) nicht in Betracht.“ Ein Zonen-Tempolimit könne es nur dort geben, wo der Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist. Als Beispiele nennt das Amt die Friedenstraße und die Bahnhofstraße.

Über Tempo-30-Zonen diskutieren Kay Burchardt (CDU, l.), Stefan Westphal (WGO, 2. v. l.), Annett Pahl (SPD, 3. v. r.), Gerd Matzke (SPD, 2. v. r.) und Sören Fenner (Grüne, r.). Christina Langer (3. v. l.) führt Protokoll. Quelle: Jürgen Lenz

Letztlich entscheidet nicht die Stadt über das Einrichten von Tempo-30-Zonen, sondern die Verkehrsbehörde des Landkreises. So schreibt es die Straßenverkehrsordnung vor: „Die Straßenverkehrsbehörden ordnen innerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf, Tempo 30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an.“ Dabei hat aber auch der Kreis nicht freie Hand. Die Straßenverkehrsordnung bestimmt: „Die Zonen-Anordnung darf sich weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), noch auf weitere Vorfahrtstraßen erstrecken.“

Klar ist: Mit dem Einrichten von Tempo-30-Zonen würde sich an einigen Stellen im Ortszentrum von Dassow die Vorfahrtregelung ändern. Die Straßenverkehrsordnung schreibt nämlich vor: „An Kreuzungen und Einmündungen innerhalb der Zone muss grundsätzlich die Vorfahrtregel ,rechts vor links’ gelten.“

In Dassow sind die Siedlung, die Hermann-Litzendorf-Straße und der Travemünder Weg bereits Tempo-30-Zonen. Für die Bahnhofstraße hat die Stadt unabhängig von der aktuellen Zonen-Diskussion ein Tempolimit von 30 km/h beantragt – „unter anderem wegen der Kita“, wie Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) erläutert. Gerd Matzke spricht sich zudem dafür aus, dass vor dem Rosengarten in der Grevesmühlener Straße künftig höchstens 30 Stundenkilometer gefahren werden dürfen. Dort sind viele Kinder unterwegs.

Über den Autor

Lesen Sie auch

Von Jürgen Lenz