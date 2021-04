Dassow

Während am Mittwoch in Russland Anhänger des Putin-Gegners Alexei Nawalny auf den Straßen gegen dessen Haft in einem Straflager protestierten und von Sicherheitskräften brutal behandelt wurden, wollte auch Elena Koltsova (70) in Dassow ein Zeichen setzen und auf die Situation in Russland aufmerksam machen.

Seit 1997 lebt sie in Deutschland, nachdem sie ihre Heimat Kaliningrad aus politischen Gründen verlassen hatte. „Ich war immer mit Politik beschäftigt und habe die Perestroika mitgemacht, aber das Volk in Russland schläft“, sagt die ehemalige Wissenschaftlerin, die als Hydrologin und Meteorologin gearbeitet hat.

Sohn demonstrierte in Moskau

„In Europa versteht man nicht, dass Putin sehr gefährlich ist. Er ist ein KGB-Mann und ich vergleiche ihn mit Hitler“, sagt Elena Koltsova, die vor dem russischen Präsidenten warnen möchte. Was in ihrer alten Heimat passiert, verfolgt sie immer noch. „Meine Kinder und Enkel leben ja noch dort“, sagt sie. „Mein Sohn ist auch am Mittwoch in Moskau auf die Straße gegangen. Er hatte sich sehr vorbereitet, Kontakte zu Ärzten oder Anwälten notiert“, berichtet sie. In der Hauptstadt hätte die Polizei aber vor allem Demonstranten durch die Stadt gejagt. In anderen Städten seien aber viele verletzt und etwa 1800 Personen festgenommen worden.

Forderung: „Europa, wach auf!“

Die Freiheit, sagen zu dürfen, was sie denkt, genießt Elena Koltsova in Dassow, wo sie sich am Mittwoch mit einem Protestschild an die Lübecker Straße gesetzt hatte. „Europa, wach auf! Freiheit für Nawalny und alle politischen Gefangenen“, stand darauf. Autofahrer bremsten ab, um ihr Schild lesen zu können und einige Passanten kamen mit ihr ins Gespräch.

Gespräche am Straßenrand

„Ein junger Mann hat fast eine Stunde bei mir gesessen und mit mir geredet“, sagt Elena Koltsova. „Er wusste von nichts, weil er keine Nachrichten sieht, und war sehr überrascht. Dabei stammt sein Großvater aus Kaliningrad. Ich habe ihm angeboten, ein paar Bücher bei mir auszuleihen“, sagt die 70-Jährige, die sich freut, dass sie zumindest etwas Interesse für Alexei Nawalny und die Situation in Russland wecken konnte.

Von Malte Behnk