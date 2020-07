Dassowerin löste Rätselfrage im OZ-Newsletter richtig

Dassow/Grevesmühlen

Wissen Sie, wann die Grevesmühlener Nikolaikirche erstmals erwähnt worden ist? Diese Frage stellten wir in unserem OZ-Newsletter, der am 3. Juli bereits zum dritten Mal erschien.

Drei Jahreszahlen hatten wir unseren Lesern vorgegeben: 1230, 1320 und 1510. Eine Reihe Antworten erreichten uns. Alle waren richtig: Die St. Nikolai Kirche in Grevesmühlen wurde im Jahr 1230 zum ersten Mal nachweislich erwähnt. Als Gewinnerin wurde Karin Gwiazda aus Dassow ausgelost.

Anzeige

Jetzt holte sich die Dassowerin ihren OZ-Kalender „Schöne Ostsee“ in der Redaktion in Grevesmühlen ab. „Ich freue mich wirklich sehr darüber.“, sagte sie. „Es sind einfach wunderschöne Fotografien.“ Sie ließen sich, so die Hobbymalerin, auch ganz hervorragend als Vorlage für eigene Kunstwerke gebrauchen.

Weitere OZ+ Artikel

Newsletter abonnieren ist einfach

Sie wollen auch den Newsletter mit Informationen rund um die Region abonnieren? Das geht ganz unkompliziert und kostenlos. Registrieren Sie sich einfach auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG. Es ist kein bezahlbares Abo, sondern ein Service für die Leser und eine weitere Möglichkeit, mit der Redaktion in Kontakt zu treten.

Ist die Registrierung erledigt, haben Sie jeden Freitag um 18 Uhr eine Mail der Lokalredaktion Grevesmühlen in Ihrem Postfach. Dann lesen Sie die wichtigsten Nachrichten der Woche, erhalten einen Ausblick auf die großen OZ-Themen der nächsten Tage, aktuelle Verkehrsmeldungen und Tipps zum Wochenende.

Von Annett Meinke