Dassows Physiotherapeuten bekommen nach Kündigung Raumangebote

Dassow

Die Physiotherapiepraxis Arnold in Dassow wird zum Jahresende geschlossen. Inhaberin Melitta Bosse hat damit auf die Ankündigung reagiert, dass ihr Vermieter, die Amtsverwaltung Schönberger Land, die Räume selbst benötigt. Wie die Ostsee-Zeitung berichtete, hat sie sich nach bislang erfolgloser Suche nach einer Alternative für die Schließung entschieden. Das löste in der Öffentlichkeit Kritik an der Amtsverwaltung und der Stadt Dassow aus. „Die Nachricht von der Schließung der Physiotherapiepraxis in Dassow zum Jahresende hat uns alle sehr überrascht und ist natürlich ein herber Verlust für die Stadt Dassow“, sagt Dassows Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD).

Angebote für Praxisräume

Nachdem die Schließung der Praxis zum Jahresende bekannt wurde, gab es aber nicht nur Kritik, sondern auch konstruktive Vorschläge aus der Bevölkerung: zum Beispiel für Alternativstandorte der Praxis. „Diese habe ich unter anderem in einem persönlichen Gespräch an die Praxisinhaberin weitergegeben. Wir hoffen sehr, dass sie jetzt eine Entscheidung trifft, die es möglich macht, den Praxisstandort in Dassow zu erhalten“, so Annett Pahl. Allerdings sieht Melitta Bosse auch in den neuen Angeboten keine großen Chancen. „Ein angebotenes Gebäude hat große Schäden im Dach und ehemalige Geschäftsräume wären für das ganze Praxisteam zu klein“, sagt sie. Aber es habe inzwischen auch ein anderes Angebot gegeben, das eher für neue Praxisräume geeignet wäre. Darüber könne sie aber noch nicht weiter sprechen.

Raumbedarf des Amtes ist länger bekannt

„Dass das Amt zusätzliche Räumlichkeiten für ihre Mitarbeiter benötigt, ist bereits seit Längerem bekannt. Auf Grundlage eines Organisationsgutachtens wurde die Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren von etwa 40 auf 60 erhöht“, erklärt Annett Pahl. Hinzu kommen aktuelle Brandschutzauflagen für alle vom Amt genutzten Gebäude. Betroffen ist davon vor allem das Rathaus in Schönberg, was wiederum Auswirkungen auf das zweite Verwaltungsgebäude an der Dassower Straße und auf das bislang an die Physiotherapiepraxis von Melitta Bosse vermietete Verwaltungsgebäude hat.

Stadt und Amt haben Unterstützung angeboten

Im ersten Schritt musste bereits die Bibliothek der Stadt Dassow aus dem Amtsgebäude in Dassow weichen. Lösungen für einen neuen Standort sind in Arbeit. Zudem musste eine IT-Firma kurzfristig neue Räumlichkeiten finden, was glücklicherweise auch funktionierte. „Das Amt und die Stadt Dassow hat seitdem mehrere Gespräche mit der Praxisinhaberin geführt, da weiterhin zusätzlicher Raumbedarf bestand, beziehungsweise immer noch besteht. Wir haben Unterstützung angeboten und versichert, dass der Umzug des Fachbereich I des Amtes nach Dassow und damit die Umsetzung des Eigenbedarfs erst geplant wird, wenn für die Physiotherapiepraxis eine Lösung gefunden wurde“, sagt Annett Pahl. Seitdem gab es diverse Lösungsansätze der Praxisinhaberin und Ideen für Standorte wurden gesucht.

Verständnis für Sorge vor Risiko

Ein möglicher Lösungsweg war ein Neubau in der Bahnhofstraße, wofür die Stadt Dassow Melitta Bosse ein Grundstück zum Kauf vorgeschlagen hat. Im November 2020 stellte die Praxisinhaberin für dieses Grundstück einen Kaufantrag und Anfang Februar 2021 hat die Stadtvertretung diesem Kaufantrag zugestimmt. „Nach einem Vororttermin Anfang Juli hat mich die Praxisinhaberin Ende Juli darüber informiert, dass sie vom Kaufantrag zurücktritt, da es ihr zu den zurzeit gegebenen Umständen nicht möglich ist, eine Praxis zu bauen. Für die unternehmerische Entscheidung, das Risiko einer solch großen Investition nicht einzugehen, haben wir als Stadt natürlich Verständnis“, sagt Dassows Bürgermeisterin.

Entscheidung überraschte Bürgermeisterin

Dass Melitta Bosse zu der Zeit auch ihren Mietvertrag mit dem Amt Schönberger Land zum Jahresende kündigte, „traf uns alle sehr überraschend, da vorher keine Anzeichen für dieses endgültige Aus der Praxis ersichtlich waren. Wir hätten uns gewünscht, dass vor dieser weitreichenden Entscheidung das Gespräch mit uns gesucht worden wäre und wir noch einmal neue Lösungswege geprüft hätten“, sagt Annett Pahl.

Von Malte Behnk