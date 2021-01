Dassow

Mit der Wende erlebte der Radsport in Dassow den tiefsten Einschnitt seit seinem Bestehen. Der hauptamtliche Trainer Hans-Jürgen Eichberg, der in diesem Monat seinen 84. Geburtstag feiert, wurde entlassen und jegliche Unterstützung vom Staat fiel weg.

Christian Scheffler wurde 2003 Deutscher Meister im Querfeldeinfahren. Quelle: Dirk Hoffmann

„Der Radsport ruhte danach in Dassow für einige Jahre“, blickt Ingo Eichberg zurück. 1997 beschlossen dann er, sein Bruder Erich und sein Schwager Holger Posenauer, diese Sportart wieder neu zu beleben. Im April 1997 wurde die Sektion Radsport beim SV Dassow 24 gegründet. Zuerst traf man sich bei „Peters Wappenkrug“ in Dassow-Kaltenhof zu gemeinsamen Ausfahrten. Dabei blieb es aber nicht.

Schnell entwickelte sich auch der Wettkampfsport. In kurzer Zeit war der Nachwuchs wieder Spitze im Land. Tommy Posenauer und Christian Scheffler waren damals die erfolgreichsten Fahrer. Auf der Straße und vor allem im Gelände sah die Konkurrenz meist nur das Hinterrad von ihnen. Scheffler gelang sogar der ganz große Coup. 2003 wurde er in der Schülerklasse Deutscher Meister im Querfeldeinfahren.

Nach der Neugründung 1997 kamen viele in die Abteilung Radsport des SV Dassow 24. Diese Kinder warten hier auf den Start zum Crosslauf im Holmer Wald. Quelle: Dirk Hoffmann

Alle waren mit viel Enthusiasmus dabei. Vom Abteilungsleiter Ingo Eichberg, seinem Bruder und späteren Landestrainer Erich, der selbst noch Rennen fuhr und weiteren Männerfahrern bis hin zum Nachwuchs. Gemeinsam nahmen sie an Wettkämpfen in ganz Norddeutschland teil. Außerdem organisierten die Verantwortlichen des SV Dassow 24 auch Radrennen in Schönberg und Dassow.

Das größte Event war hier 2003 das Rundstreckenrennen auf der Siedlung in Dassow. Etwa 1500 Zuschauer kamen an die Strecke und waren live dabei, als Jens Voigt in seiner Heimatstadt vor dem Schönberger Andre’ Kalfack gewann. Zusammen mit Senioren-Weltmeister Hans-Joachim Schippel und dem mehrfachen DDR-Meister Detlef Kletzin waren beide 1997 als Ehrenmitglieder in den Verein aufgenommen worden.

100 Mitglieder in Radsport-Abteilung

Der Radsport in der Stepenitzstadt etablierte sich. „Wir hatten 100 Mitglieder in der Abteilung. Antrieb, dem Verein beizutreten, war hier auch die Euphorie um Jens Voigt“, erinnert sich Ingo Eichberg. Einige Mitglieder gehörten auch zu einer Fan-Gemeinschaft, die den Rad-Star bei Höhepunkten wie WM und Tour de France lautstark an der Strecke anfeuerte.

Im Herbst 2004 folgte dann ein tiefer Einschnitt. Erich Eichberg und der Hof Mummendorfer Andreas Manzke gründeten mit dem RST Dassow einen eigenen Verein. Sie gehörten über viele Jahre dort zu den führenden Köpfen. Vorsitzender beim RST Dassow ist heute Tom Rogall. ERster Stellvertreter und sportlicher Leiter ist René Bever, der 2003 noch in den Farben des SV Dassow 24 als Juniorenfahrer das besagte Rennen in seiner Heimatstadt gewann.

Newcomer-Preis für Lea Sophie Friedrich

Der Radsport in Dassow überstand auch diese schwierige Phase. Der Nachwuchs beider Vereine verbucht heute wieder Erfolge am laufenden Band. Dazu gehören Meisterschaften auf der Bahn ebenso wie auf der Straße und im Gelände. Längst ist der Nachwuchs wieder Spitze im Land. Allein im vergangenen Jahr gewannen die Dassower neun Titel auf der Bahn, sechs auf der Straße und zwei bei den Crossläufen.

Die sechsfache Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich. Quelle: Dirk Hoffmann

Fünf Sportler, die beim SV Dassow 24 einst begannen und zum Sportgymnasium nach Schwerin gingen, schafften es bis in die Nachwuchs-Nationalmannschaft. Neben Johannes Keuchel und Henry Ober sowie Laura und Tom Schunke gehörte dazu auch Lea Sophie Friedrich, die nach ihren Anfangsjahren beim SV Dassow 24 zum RST Dassow gewechselt war. Sie überstrahlt momentan alles.

Neben 15 Deutschen Meisterschaften und sechs EM-Titeln ist sie auch sechsfache Weltmeisterin, nach vier Titeln bei den Junioren gewann sie die letzten beiden im Februar 2020 bei den Frauen auf der Bahn in Berlin. Im Dezember wurde Friedrich in Baden-Baden für ihre Leistungen zur „Newcomerin des Jahres“ gewählt. Die 8000 Euro Preisgeld spendierte sie zu gleichen Teilen den beiden Dassower Radsport-Vereinen.

