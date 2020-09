Dassow

Sowohl am Tag als auch am Abend ein Hingucker: der Speicher in Dassow. Gekauft hat das Gebäude Familie Semrau aus Kalkhorst. Für die aufwendige Sanierung, die 2017 begann und inzwischen abgeschlossen ist, zeichnen die Brüder Mark und Lars Semrau verantwortlich.

Die Investoren verbinden Denkmalschutz und zeitgemäße Nutzung. Das Erdgeschoss ist zum großen Saal für Feiern und andere Veranstaltungen ausgebaut worden. Im ersten und zweiten Geschoss befinden sich fünf Ferienwohnungen.

Anzeige

In den obersten Etagen bietet die Familie demnächst zwei Wohnungen an. Die eine ist etwa 100 Quadratmeter groß, die andere rund 125. Vor dem Speicher hat Semrau-Bau ein Nebengebäude errichtet, in das eine Bäckerei einziehen soll.

Weitere OZ+ Artikel

OZ-Leserin Steffi Dutschke nutzte einen lauen Abend, um den Speicher im Foto festzuhalten. Im Hochformat spiegelt sich das herrlich beleuchtete Gebäude wunderbar in der Stepenitz.

Der Speicher ist direkt an der Stepenitz gelegen. Quelle: Steffi Dutschke

Von OZ