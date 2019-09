Dassow

Erstmals in der Geschichte von Dassow erscheint eine umfangreiche Chronik über den Ort, der 1219 erstmals urkundlich erwähnt wurde und 1938 das Stadtrecht erhielt. Über zwei Jahre haben Einwohner von Dassow und Umgebung an dem 320 Seiten starken Buch gearbeitet.

Es erscheint pünktlich zum Jubiläum „800 Jahre Dassow“. Zum ersten Mal von jedermann gekauft werden kann es am Sonnabend, dem 7. September, in der Altenteilerkate des Heimat- und Tourismusvereins Dassow, Lübecker Straße 74. Anlass für die Buchpremiere ist das Heimat- und Vereinsfest. Mit ihm feiert Dassow am Freitag, Sonnabend und Sonntag das Jubiläum.

Das Buch wird nach Auskunft der städtischen Kulturbeauftragten Andrea Hinrichs zahlreiche Bilder enthalten und 25 Euro kosten. Auflage: 1000 Exemplare.

Zur Galerie Historische Postkarten zeigen Stadt und Ortsteile in früheren Zeiten.

Der Dassower Pastor Ekkehard Maase berichtet: „Im April 2017 gab es das erste Treffen von Menschen, die an einer Chronik von Dassow interessiert waren.“ Der Gruppe war von Anfang an klar: Rechtzeitig zum Jubiläum sollte die Chronik erscheinen. Ekkehard Maase erklärt: „Diesen Beschluss zu fassen, war einfach, die Umsetzung nicht.“ Auswahlen waren zu treffen: Welche Themen aus der Geschichte der Stadt und ihrer Ortsteile wollen wir behandeln, welche Quellen können hinzugezogen werden? Einige Themen waren rasch gefunden: Fischerei, Handwerk, Dassower See, Kindergarten, Vereine, Handel. An manchen Artikeln arbeiteten mehrere Autoren, an anderen nur einer. In jedem Fall musste die Gruppe die Inhalte abstimmen, denn es sollte in der Chronik keine Doppelungen geben. Die Autoren tauschten Informationen aus, berieten sich gegenseitig, gaben Tipps. In der Gemeinschaft arbeiteten neben Andrea Hinrichs und Ekkehard Maase auch Christine Bentlage, Volker Jakobs, Gerd Matzke, Hans-Heinrich Moll, Lutz Pinnecke, Stefan Pohlke, Angela Radtke und Karl-Ludwig Strübing.

Vom „Dornsort“ zur Stadt Ein Fischerdorf an der Mündung der Stepenitz: Das war der Ort, der heute „ Dassow“ genannt wird. Als „Dartsowe“ erscheint er 1219 erstmals in einer Urkunde. Der Name stammt aus dem Altslawischen und bedeutet „Dornsort“. Damit lag es nahe, einen Dornenstrauch in das Wappen aufzunehmen, das das Mecklenburg-Schwerinsche Staatsministerium dem Ort am 1. Oktober 1927 verlieh. Auf dem Wappen zu sehen ist auch eine rote Burg mit zwei spitzbedachten Zinnentürmen und einem offenen Tor. Der Grund: In Dassow oder auf einer Insel im Dassower See soll es einmal eine Burg gegeben haben. Das Stadtrecht besitzt Dassow seit dem 1. April 1938. Mittlerweile hat Dassow 19 Dörfer eingemeindet.

DDR-Zeit wird wertfrei betrachtet

Sie entschieden sich, zuerst einen chronologischen Überblick zu erstellen und dann Themenschwerpunkte herauszugreifen. Für die DDR-Zeit stand nach Ekkehard Maases Auskunft von Anfang an fest: „Wir wollen versuchen, die Zeit wertfrei anzusehen.“ Es gehe darum, Fakten zu benennen und zu erzählen, was Menschen erlebt haben.

1898 erschien eine besonders schöne Postkarte mit Ansichten von Dassow. "800 Jahre Dassow" ist der Titel der ersten umfangreichen Chronik des Ortes. Quelle: Jürgen Lenz

Die größte Hoffnung der Autoren: „Vor allem hoffen wir darauf, dass das Lesen der Chronik Freude bereitet und sich dadurch eine noch engere Bindung an unsere schöne Stadt entwickelt.“ Der Gruppe ist bewusst, dass ihr bei aller sorgfältigen Recherche der eine oder andere Fehler unterlaufen ist. Das bittet sie zu entschuldigen. Sie hofft auf Rückmeldungen von Lesern.

Klar ist den Autoren: Die Chronik kann trotz ihres Umfangs nicht die gesamte Geschichte von Dassow abbilden, aber vielleicht würden Hinweise und Informationen von Lesern zu neuen Erkenntnisse führen. Ekkehard Maase berichtet: „Was wir nicht herausgefunden haben, ist das Thema Juden in Dassow.“ Trotz Recherchen und Gesprächen mit Zeitzeugen konnte nicht sicher geklärt werden, ob Juden im Ort gelebt haben oder nicht. Ekkehard Maase bedauert: „Das muss offenbleiben.“

Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) sagt: „Ich ziehe den Hut vor den Leuten, die diese Aufgabe übernommen haben.“ Sie gehe davon aus, dass die Nachfrage groß sein werde.

Stadt stellt 15 000 Euro bereit

Die Stadt finanziert das Buch. Ihre politischen Vertreter beschlossen im April, im Vorgriff auf den Haushalt 2019 15 000 Euro für die Vergabe des Drucks bereitzustellen. Annett Pahl, damals erste stellvertretende Bürgermeisterin, wurde ermächtigt, vertragliche Verpflichtungen zu treffen – auch wenn der Haushalt noch nicht gültig war. Grund für die Eile: Um den geplanten Erscheinungstermin einzuhalten, mussten Layout und Druck möglichst bald vergeben werden.

Mehr zum Autor

Von Jürgen Lenz