Hohendorf

Dafür hat Hans-Georg Frericks aus Schwerin kein Verständnis: Er darf den Campingplatz „Liebeslaube“ in der Wohlenberger Wiek nur noch mit einem gültigen Corona-Schnelltest betreten. „Die Kleingärtner brauchen doch auch keinen Test, um in ihren Garten zu gehen, und ein Stellplatz für Dauercamper ist doch nichts anderes.“

Er mache dem Betreiber da gar keine Vorwürfe. Die Verantwortung dafür tragen das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und die Landesverordnung, in der die Regelung vorgeschrieben sei. Frericks sieht darin aber vieles nicht bedacht: „Ich bin seit 30 Jahren Dauercamper. Viele meiner Bekannten sind ebenfalls Camper. Die wohnen, anders als ich, nicht im Grünen, sondern in Stadtwohnungen. Einige haben Kinder, die müssen doch die Möglichkeit haben, draußen an der frischen Luft zu spielen.“ Das biete der Campingplatz, doch sei der Zugang nun nicht mehr ohne Weiteres möglich.

Dauercamper braucht Corona-Test

„Ich brauche jetzt einen Test. Das bedeutet ich darf nur noch einmal die Woche dorthin fahren, denn in Mecklenburg-Vorpommern steht mir ja nur ein kostenloser Test pro Woche zu.“ Zudem sei sämtliche Spontanität dahin: „Ich bin Rentner und meine Frau arbeitet noch. In der Woche habe ich mir gern ein Stück Kuchen gekauft, mich auf mein Motorrad gesetzt, bin auf den Platz gefahren, habe mich vor das Häuschen gesetzt und den Kuchen gegessen.“

Zudem sei er Surfer und könne das Hobby nun auch nicht mehr ungehindert ausüben: „Mein Brett lagere ich auf dem Campingplatz. Um da ranzukommen, müsste ich nun jedes Mal einen Test vorzeigen.“ Es sei ja das eine, wenn Urlauber aus anderen Bundesländern nicht mehr an die Ostsee kommen dürfen. „Aber dass auch der Mecklenburger Dauercamper nicht an seine Parzelle kommen darf, geht gar nicht.“ Frericks habe das Gefühl, auch der Betreiber des Platzes wolle das so nicht.

Mitarbeiter beschäftigt sich täglich Corona-Regeln

Doch Matthias Fiedler sagt: „Wir sind auch mit vielen Regelungen nicht einverstanden, aber es macht keinen Sinn zu diskutieren. Das Virus ist da, wir müssen es bekämpfen.“ Sein Problem sei eher: „Wir haben acht Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ein anderer Mitarbeiter beschäftigt sich jeden Tag mit den aktuell geltenden Corona-Regeln.“ Ob er dabei immer alles richtig mache, wisse er manchmal gar nicht. Das betreffe auch die Beherbergungsregeln.

„Die IHK schreibt uns, dass die Beherbergungsgestattung aufgehoben ist“, so Fiedler. „Für mich bedeutet das, niemand darf bei uns übernachten. Andere sagen aber wieder, ein Aufenthalt von wenigen Stunden, ist auch schon eine Beherbergung.“ Für ihn sei es eigentlich wichtig, die korrekte Auslegung zu kennen: „Die Camper rufen hier an und diskutieren, weil sie die Regeln anders interpretieren. Wir suchen dann ihnen dann die Passagen aus den Verordnungen raus und schicken sie weiter.“

Nach Fiedlers Kenntnissen, gelte die aktuelle Regelung noch bis 11. Mai. Bis dahin müsse man bei ihm wohl oder übel einen Test vorzeigen, um seine „Liebeslaube“ zu betreten. „Genau wie in vielen Tierparks. Dass Leute sich darüber ärgern, kann ich gut verstehen.“ Es gebe Konzepte, die auch er nicht begreife. Andere habe er sehr wohl verstanden. Etwa die Idee des kontaktarmen Urlaubs: „Wenn man sich in Familie eine Unterkunft teilt und selbst versorgt, besteht doch kein größeres Risiko als zu Hause.“ Er bedauere, dass Manuela Schwesig ihre gute Idee nicht durchsetzen konnte. Doch Fiedler sagt auch: „Es wird ja jetzt auch nicht besser, wenn alle meckern – also noch einmal straffen und durch.“ Er nutzt derweil die Zeit, aus ehemaligen Stellplätzen für Dauercamper 33 neue Plätze für Touristen herzurichten.

Von Juliane Schultz