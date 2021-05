Hohenkirchen/Boltenhagen

Die Leere auf der Landstraße zwischen Wismar und Klütz lässt am langen Pfingstwochenende ahnen: Das hier ist noch kein Wendepunkt für Campingplatzbetreiber. Zwar dürfen Dauercamper aus MV seit vergangenen Donnerstag wieder auf ihrem Platz übernachten, doch kaum jemand nutzt die neu gewonnene Freiheit. Wer mit dem Leben auf so einem Platz nicht vertraut ist, fragt sich, auch angesichts des Sonnenscheins: Woran liegt’s?

„Das kann ich Ihnen sagen“, sagt einer der wenigen Dauercamper auf dem Platz „Liebeslaube“ an der Wohlenberger Wiek. „Es liegt an den Sanitäranlagen, sie sind nicht geöffnet. Man darf nur kommen, wenn man eine eigene Toilette und Dusche hat.“ Ihre Namen wollen er und seine Frau nicht verraten – haben Sorge anzuecken und den Platz zu verlieren, der Ihnen so viel bedeutet, dabei machen sie dem Betreiber keine Vorwürfe. „Herr Fiedler kann nichts dafür, das war nicht seine Entscheidung, sondern die der Landesregierung.“

„Schutz vor Corona bedeutet doch Hygiene“

Gerade haben die beiden Rentner gefrühstückt, es gab gekochte Eier und Brötchen. „Wir verstehen das nicht: Beim Fußball waren 7 500 Leute, die sind doch auch zur Toilette gegangen und wenn wir im Marktkauf einkaufen, können wir da ebenfalls auf die Toilette gehen.“ Die Frau schüttelt den Kopf: „Schutz vor Corona bedeutet doch Hygiene – also Hände waschen und desinfizieren. Das ist ein richtiger Widerspruch. An so etwas denkt Frau Schwesig nicht, obwohl sie immer so glänzen will.“

Sie sei deshalb am Morgen zum Duschen nach Hause gefahren – kaum zwanzig Kilometer hin und wieder zurück. Und ihr Mann berichtet: „Hier gibt es gute Toiletten und sehr gute Sanitäranlagen. Das hat doch immer gut geklappt. Jedes zweite Waschbecken war gesperrt, jeder hat eine eigene Duschkabine, die man mit Mundschutz betritt, alles ganz wunderbar.“

Kein Verständnis für Entscheidung aus Schwerin

Dass es so leer bleiben wird, hatten beide dennoch nicht erwartet. „Unsere Kinder wohnen in Schleswig-Holstein dort sind Gastronomie und Tourismus offen und es brummt“, sagt die Camperin. „Obwohl wir geimpft sind, haben wir uns extra vor dem Wochenende noch einmal testen lassen – zur Sicherheit für die anderen, auf die wir hier treffen.“ Doch außer ihren Platznachbarn aus Ludwigslust ist weit und breit niemand zu sehen.

Dauercamperin Irmela Doll hatte angenommen, dass an der Wohlenberger Wiek mehr los sein würde - doch der Platz "Liebeslaube" war Sonntag nahezu leer. Quelle: Juliane Schultz

Die sind gerade dabei, ein wenig Dekoration rund um das Zelt zu verbreiten. Sie sei ebenfalls überrascht, wie leer der Platz ist, sagt die 80-jährige Irmela Doll. „Sonst war hier Pfingsten immer alles voll.“ Aber die Sache mit den Toiletten, hielt wohl viele ab. „Wir hätten auch gern die gute Sanitäreinrichtung genutzt. Komisch, dass das nicht erlaubt ist, wo sie in den Restaurants doch auch offen sind.“ Aber das sei eben eine Entscheidung aus Schwerin.

„Nur die Hartgesottenen, sind da“

Im Proviant-Markt, dem Einkaufszentrum des Platzes duftet es nach warmen Gebäck. Es gibt die Camping-Klassiker: Lätta, Knäckebrot, Kakao, Brausepulver. Vor dem Markt wirbt ein Schild mit „Fassbier, Bockwurst und lecker Kuchen bis 16:30 Uhr“. Die einzige Kundin erzählt den beiden Verkäuferinnen, wen sie schon gesichtet hat. Viele Namen sind es nicht und das Fazit der Frauen lautet schließlich: „Ah, also nur die Hartgesottenen, sind da.“

Mario Huth ist Platzwart auf dem Ostsee-Campingplatz "Liebeslaube". Er hatte zu Pfingsten mit keinem Ansturm von Dauercampern gerechnet - und behielt recht. Quelle: Juliane Schultz

Platzwart Mario Huth ist unterwegs, um nach dem Rechten zu schauen. Er habe nicht mit einem Ansturm gerechnet, sagt er. „Es können ja nur Camper kommen, die absolut autark sind.“ Die also eine Chemietoilette besitzen. „Und sie müssen aus MV kommen.“ Während des kurzen Plauschs rollt ein Wohnmobil mit Ludwigsluster Kennzeichen an die Schranke vor dem Platz. Ein Mann springt raus und fragt: „Können wir bei euch stehen?“ Huth schüttelt nur den Kopf und der Camper zieht von dannen. Er wird nun wohl auf einem anderen Platz versuchen, das Beherbergungsverbot zu umgehen, das auch für Einheimische ohne Dauerstellplatz gilt.

„1000 Euro haben wir dieses Jahr schon verloren“

Ein paar Kilometer weiter, auf dem Camp Regenbogen in Boltenhagen, sieht es auf den ersten Blick nicht viel anders aus. Es dauert eine Weile, bis man andere Menschen trifft. Mario Sevecke raucht vor seinem Zelt. Der Vorplatz ist wie ein Kleingarten gestaltet. „Es ist trostlos hier in Boltenhagen“, sagt er ohne Umschweife und auch den Grund kann er nennen: „Die Toiletten sind dicht. Viele ältere Camper wollen nicht auf eine Chemietoilette und ältere Wohnwagen haben so etwas auch nicht.“

Schnell ist er umringt von seiner campingbegeisterten Familie: Kinder, Geschwister, Cousinen – alle mit eigenem Stellplatz. Jemand sagt: „Dafür zahlt man nun 2 000 Euro im Jahr pro Platz, dazu Strom und Kurtaxe.“ Und der Schwager rechnet vor: „1000 Euro haben wir dieses Jahr schon verloren.“ Seine Schwester, Tatjana Ziemer, bestätigt: „Wir kommen je nach Wetter manchmal schon im Februar, spätestens ab März. Kommen durften wir in den vergangenen Wochen auch, aber nicht übernachten.“ Auch heute will sie nicht bleiben: „Es wird ja nichts geboten.“

„Bezahlen wir alles mit unseren Gebühren“

Sie ärgert sich: „Die Duschen sind zu, gerade mal die Müllstation ist wieder geöffnet. Und auch schon das letzte Jahr konnten wir nicht voll nutzen. Trotzdem wurden die Gebühren erhöht.“ Ihre Enkelin Jada Mae ist ebenfalls enttäuscht: „Es ist langweilig, weil keine Kinder da sind. Sonst gibt es hier zu Pfingsten eine Parade, Livemusik und Volleyball-Turniere.“ Ihre Mutter sagt: „Das bezahlen wir ja alles mit unseren Gebühren.“ Sie beschließen, noch in der „Sommerlaune“ vorbeizuschauen. Das Restaurant liegt direkt am Campingplatz. Dann soll es zurück nach Schwerin gehen.

Derweil wirbt der Chef des Camps, Ralf Hoffmann, um Verständnis dafür, dass die Platzgebühr weiterhin in voller Höhe anfällt: „Wir hatten ja trotz Schließung Kosten – etwa für unsere Verkehrssicherungspflicht und die Pacht, die auch wir zahlen müssen.“ Zudem habe man Plätze und Ferienhäuser saniert und einen Wintergarten für die Gastronomie angebaut. Wenn es am 14. Juni wieder voll losgeht, ist sein Platz in Topform.

Von Juliane Schultz