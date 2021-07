Debatte um Bushaltestelle an der Bürgerwiese in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Es ist nicht ganz klar, weshalb Bushaltestellen so eine Anziehungskraft auf Jugendliche ausüben. Wahrscheinlich ist es die Tatsache, dass sie vor allem im ländlichen Raum zentral liegen, überdacht und rund um die Uhr zugänglich sind. Das war vor 50 Jahren schon so, und dürfte sich auch künftig kaum ändern. Es sei denn, die Kommunen ändern etwas daran.

In Grevesmühlen hat die Stadtverwaltung jetzt angekündigt, den Standort der Bushaltestelle an der Bürgerwiese zu überprüfen, wie es im Amtsdeutsch heißt. Erste Gespräche mit Nahbus habe es bereits gegeben. Wie es aus dem Rathaus heißt, würde Nahbus keinen besonderen Wert auf das Gebäude legen. Dort halten morgens und mittags die Busse, die die Schulkinder für die Fritz-Reuter-Grundschule transportieren. Die haben knapp 200 Meter bis zur Schule – sie brauchen die Haltestelle nicht.

Vandalismusschäden treten immer wieder auf

Dass die Stadt über einen Abriss nachdenkt, hat unter anderem damit zu tun, dass das Gebäude stark gelitten hat in den vergangenen Jahren. Die Schriftzüge, die die Jugendlichen, die sich dort regelmäßig treffen, aufgemalt haben, sind dabei noch das kleinste Problem. Immer wieder kommt es zu Vandalismusschäden, der Mülleimer wird gewaltsam geöffnet, der Inhalt über die Straße verteilt. Auch das Gebäude selbst wird immer wieder Ziel von Vandalismus. Jetzt hat Bürgermeister Lars Prahler den möglichen Abriss der Bushaltestelle zur Diskussion gestellt.

Dabei gab es durchaus Überlegungen, den Ort zu sanieren. Im Zuge eines Ideenwettbewerbs von Jugendlichen in Grevesmühlen, bei dem für 10 000 Euro ein Projekt in der Stadt umgesetzt werden sollte, spielte auch die Bushaltestelle eine Rolle. Ein Vorschlag, der übrigens von den Jugendlichen selbst kam, zielte darauf ab, den Treffpunkt dort zu sanieren und für die Jugendlichen umzugestalten. Am Ende fiel die Entscheidung zugunsten einer Rutsche für das Freibad am Ploggensee.

Wie denken Sie über die Pläne der Stadt? Soll das Häuschen abgerissen werden, oder sollte der Treffpunkt saniert werden? Schreiben Sie uns an grevesmühlen@ostsee-zeitung.de.

Von Michael Prochnow