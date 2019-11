Debatte um Elterntaxis in Grevesmühlen geht weiter

Grevesmühlen

Vor wenigen Tagen hatte eine junge Mutter sich öffentlich über die Parksituation vor der Wasserturm- und der Ploggenseeschule beschwert. Sie hatte, weil sie auf der Grünfläche zwischen den Schulen ihr Auto abgestellt hatte, ein Knöllchen über 25 Euro erhalten. Sie hatte ihre Tochter abgeholt. Und weil die Familie in Upahl lebt, die Gemeinde offiziell zum Schuleinzugsgebiet Mühlen Eichsen gehört und die Schülerin daher das Busticket selbst bezahlen müsste, fahren die Eltern ihre Kinder zur Schule. Wie viele andere auch. Im ersten Schritt hatte Bürgermeister Lars Prahler die Mutter darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Straßenverkehr nicht verhandelbar sei, das Knöllchen müsse sie wohl oder übel bezahlen.

Knöllchen werden nicht zurückgenommen

Das erklärte Lars Prahler auch im Rahmen der aktuellen Stadtvertretersitzung. Aber: „Wir haben ein faktisches Problem dort, das ist nicht zu leugnen. Aber die öffentliche Debatte zeigt auch, dass wir uns mit der Situation auseinandersetzen müssen. Und das werden wir tun.“ Dennoch werde er kein Knöllchen zurücknehmen. „Es bleibt dabei, auf Grünflächen und in Bushaltestellen darf nicht geparkt werden. Und damit das eingehalten wird, sind die Mitarbeiter des Ordnungsamtes dort unterwegs.“ Wie der Bürgermeister in diesem Zusammenhang betonte, müsse bis zur Fertigstellung des Schulcampus eine Lösung gefunden werden. „Ob das bedeutet, dass wir mehr Parkplätze zur Verfügung stellen oder einen anderen Weg finden, das muss die Diskussion in der Zukunft ergeben.“

Schüler sollen selbstständig zur Schule gehen

Zustimmung gab es von Seiten der CDU. Ralf Grote: „Wir sollten uns auf jedne Fall zeitnah damit beschäftigen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie groß die Probleme dort jeden Tag sind.“ Christiane Münter sieht das Problem weniger auf Seiten der Stadt, als vielmehr bei den Eltern. „Wenn ich sehe, dass in Mecklenburg-Vorpommern jedes fünfte Kind übergewichtig ist, dann frage ich mich, warum die Eltern ihre Kinder jeden Morgen bis vor das Klassenzimmer fahren müssen.“ Ihrer Ansicht nach könnten die Schüler durchaus zur Fuß zur Schule gehen. Dann würde es diese Probleme überhaupt nicht geben.

Lustgarten zeigt Lösungsmöglichkeit

Wie eine Lösung aussehen könnte, das hat die Stadtverwaltung am Lustgarten gezeigt. Auch dort gab es etliche Jahre erhebliche Probleme, weil es nur eine einspurige Zufahrt zum Hort und zur Kita, die sich dort befinden, gibt. Die Eltern stellten ihre Fahrzeuge auf den Grünflächen ab, es gab Knöllchen und regelmäßig Ärger und Diskussionen in der Stadtvertretung. Im Sommer 2018 schließlich wurde der erweiterte Parkplatz übergeben, zudem wurde die Einfahrt zu den Gebäuden so umgebaut, dass dort auch Autos aneinander vorbeifahren können. Seitdem hat sich die Situation dort deutlich entschäft. Mittlerweile wurden zudem Mitarbeiterparkplätze ausgewiesen.

Kommentar Das Wort Elterntaxi ist meiner Ansicht nach der völlig falsche Begriff. Dass es jeden Morgen vor den Schulen in Grevesmühlen teilweise erhebliche Probleme gibt, ist eine Tatsache. Aber das Argument, dass die Eltern ihren Kindern nichts zutrauen würden, stimmt schlichtweg nicht. Auch ich würde meine Kinder durchaus mit dem Fahrrad in die Schule schicken. Wenn es denn vernünftige Radwege und entsprechend sichere Übergänge geben würde. Vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es für Grundschüler gefährlich im öffentlichen Straßenverkehr. Und ja, irgendwann müssen Eltern loslassen, den Kindern vertrauen. Aber dazu gehört auch eine entsprechende Infrastruktur in Grevesmühlen. Und die, so meine ich, gibt es einfach noch nicht überall. Fahren Sie einfach mal im Winter morgens um 7 Uhr mit dem Rad quer durch Grevesmühlen. Immer mehr Parkplätze zu schaffen, ist natürlich auch keine Lösung. Aber das Beispiel Lustgarten mit der neuen Einfahrt und dem Parkplatz vor der Kita und dem Hort zeigt, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, um gefährliche Situationen zu entschärfen. Nur bräuchten wir mehr davon.

Derzeit laufen die Untersuchungen, wie der Schulcampus, der bis 2030 umgesetzt werden soll, aussehen könnte. Eine Variante dabei ist eine Neubau auf der Wiese zwischen den Schulen, dafür würde dann die Verkehrsführung geändert und auch die Situation der Parkplätze angepasst werden. Eine andere Variante sieht einen Neubau hinter den Gebäuden der Ploggenseeschule in Richtung B 105 vor. Welche Varianten am Ende umgesetzt wird, hängt vom Votum der Stadtvertreter ab.

Von Michael Prochnow