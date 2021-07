Debatte um Lärm beim Open-Air-Theater: „Die Piraten gehören zu Grevesmühlen“

Grevesmühlen

Zahlreiche Leser haben sich im Rahmen der Diskussion um die Lautstärke beim Piraten-Open-Air zu Wort gemeldet. Hier eine Auswahl:

Therese Lüdemann: „Oh man, bei uns denkt man, dass die Autobahn des Öfteren durchs Wohnzimmer fährt, weil das so laut ist, und da regnen sich Leute über paar Wochen auf. Lieber nehme ich den „Lärm“ der Piraten für paar Wochen in Kauf als jeden Tag auf der Autobahn schlafen zu müssen. Wahnsinn, was aus der Menschheit wird.“

Alexander Stuth: „Es geht in meinen Augen nur darum ‚abzukassieren‘. Anstatt stolz zu sein, dass das zweitgrößte Open-Air-Theater des Landes in der Heimatstadt des Klägers für Steuereinnahmen, Tagesbesucher und Umsatz sorgt, wird nur gemeckert und geklagt. Das ist der Unterschied zu Ralswiek, da stehen die Einwohner zu ihrem Störti und leben mit ihm. Was wäre Grevesmühlen ohne das Piraten-Open-Air-Theater? Wahrscheinlich ein Durchfahrtsort in Richtung Boltenhagen oder Transitstrecke auf der B 105.“

Svenja Kebschull: „Nichts für ungut, aber wieso fällt den ‚Nachbarn‘ nach Jahren ein, dass es stört? Wollen sie die jetzt komplett aus Grevesmühlen vertreiben?“

Martina Warncke: „Die Piraten gehören zu Grevesmühlen, und da gehört nun mal Krach dazu. Ich hoffe, dass sie mit ihrer Klage nicht durchkommen und zugunsten der Piraten entscheiden.“

Melanie Freitag: „Es ist zum K.., dass es immer noch einige stört. Denn als sie zum Anfang damals Karten bekommen haben, sagten sie nichts, nun jaulen sie rum, dabei hat Grevesmühlen nichts anderes außer die Piraten. Lasst sie doch in Ruhe, ich finde sie toll.“

Von Michael Prochnow