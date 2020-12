Dechow: Der Bürgermeister und Berufsmusiker

Dechow

Bernhard Hotz engagiert sich in seiner Freizeit als Bürgermeister der Gemeinde Dechow. 2014 wurde er in das Ehrenamt gewählt. Vorher war das heutige Mitglied der Wählergemeinschaft Dechow (WGD) kein Kommunalpolitiker. Er hat aber 14 Jahre den Förderverein der Gemeinde geleitet. 1993 zog Bernhard Hotz mit seiner Familie nach Dechow. Zwei Jahre zuvor sah er zum ersten Mal das zukünftige Zuhause, ein Bauernhaus. Es war in einem ruinösen Zustand. Heute sagt der 59-Jährige über Dechow: „Ich habe hier ein Platz zum Leben gefunden mit sehr netten Menschen. Viele sind meine Freunde.“ Einige haben ihm geholfen, durch schwierige Zeiten zu kommen. Durch sein Engagement als Bürgermeister will Bernhard Hotz das Gute, das er erfahren hat, an die Einwohner zurückgeben. Er sagt: „Wir haben hier eine gute Gemeinschaft.“ Bernhard Hotz' Beruf: Musiker. In früheren Jahren ist er viel durch Deutschland getingelt. Er spielt in Hildes Dorforchester.

Von Jürgen Lenz