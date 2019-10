Dechow: Hilde’s Dorforchester trifft Blackbird Café Orchestra

Dechow

Zwei Bands, ein Konzert: Hilde’s Dorforchester trifft das Blackbird Café Orchestra in Dechow am Sonnabend, dem 2. November, um 20 Uhr. Der Hintergrund: Vor Jahren besuchte die Band Hilde’s Dorforchester aus Carlow aus Begeisterung für die Musik der 17 Hippies aus Berlin eines derer Konzerte. „Klezmer und Polka, das wollten wir auch so spielen wie die“, sagte Nicole Bowe, Saxofonistin bei Hilde’s Dorforchester. So kam es, dass Uwe Langer, Posaunist der 17 Hippies, 2013 Hilde’s Dorforchester musikalisch viele Tipps gegeben hat. Und manchmal entwickeln sich langfristige Freundschaften aus einer intensiven musikalischen Begegnung. Uwe Langer erklärt: „Ich habe ja auch eine Band, die ich in Berlin für unsere Musik der 17 Hippies begeistern konnte: das Blackbird Café Orchestra. Mit ihnen probe ich immer, wenn ich nicht gerade selbst auf Tour bin.“

Fünf Jahre ist das nun her, dass das Blackbird Café Orchestra von Uwe Langer aus Berlin und Hilde’s Dorforchester zum ersten Mal zusammen im Dorfgemeinschaftshaus in Dechow auf der Bühne standen. Jedes Jahr wieder, wenn Uwe Langer einen Workshop mit seinen Blackbirds veranstaltet, tut er das gerne in Dechow. Er sagt: „Hier haben wir optimale Arbeitsbedingungen, um an unseren Stücken zu feilen. Und ganz nebenbei können wir dann wieder gemeinsam Musik machen mit Hilde’s Dorforchester.“

Hilde’s Dorforchester hat sich zwar mittlerweile auch andere Bands zum Vorbild genommen und spielt heute ein vielfältiges Repertoire. „Aber es gibt ja immer noch viele Stücke, die wir dann wieder gemeinsam auf die Bühne bringen können“, sagt Bernhard Hotz, Kontrabassist der Hildes. „Und wir können zeigen, dass wir aus den gemeinsamen Zeiten viel gelernt haben und mittlerweile auch ganz eigene Wege gehen,“ sagt Silke Schülke, Frontsängerin und Akkordeonspielerin. Am 2. November ist es wieder soweit, dann stehen die beiden Bands in Dechow wieder auf der Bühne. Erst das Blackbird Café Orchestra, dann Hilde’s Dorforchester und am Schluss beide Bands zusammen. Gitarrist, Sänger und Banjospieler Reinhard Wienecke von den Hildes erläutert: „Das ist immer ein großer Spaß, wenn Uwe dann den ganzen Haufen dirigiert und wir alle einfach mitziehen“. Das Publikum lässt sich nicht lange bitten und tanzt begeistert vor der Bühne. So war es bisher jedes Jahr.

Das Doppelkonzert am 2. November beginnt um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Dechow. Einlass gewähren die Veranstalter ab 19.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Karten können unter der Mail-Adresse hildes-dorforchester@gmx.de vorbestellt werden.

Von Jürgen Lenz