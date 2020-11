Dechow

Geschichte zuwachsen lassen oder aber als Mahnmal erhalten? Die Frage stellte die OZ am 19. November 2010 in einem Bericht über einen Streit, der in der Nähe von Dechow entbrannte. Einige Tage zuvor wurde dort eine 2,7 Hektar große Fläche umgepflügt. Mitarbeiter einer Landschaftsfirma bepflanzten den ehemaligen Grenzstreifen an der Bundesstraße 208 mit Bäumen – allerdings sehr zum Ärger von Anwohnern und Kommunalpolitikern, die mit einem Beschluss des Biosphärenreservates Schaalsee alles andere als einverstanden waren.

Das hatte entschieden, mit der Pflanzaktion einen 300 Meter breiten Streifen nicht zu berücksichtigen. Den Gegnern war das aber zu wenig. Sie forderten, dass 800 Meter nicht aufgeforstet werden und als Denkmal erhalten bleiben. Groll machte sich auch in Bezug auf eine andere Entscheidung breit: Bis Oktober 2010 hatten Schafe den Bewuchs auf dem ehemaligen Grenzstreifen kurz gehalten. Das sollte nicht mehr erlaubt sein. Auch nicht auf dem 300 Meter breiten Streifen, der frei bleibt. Kritiker befürchteten seinerzeit: Spätestens in fünf Jahren sei alles mit Büschen zugewachsen und vom ehemaligen Grenzstreifen dann nichts mehr zu erkennen.

Auf die Bepflanzung des ehemaligen Grenzstreifens an Ort und Stelle hatten sich Vertreter der Bildungs- und Landwirtschaftsministerien geeinigt. Drei Bedingungen gab es: Ein etwa 300 Meter langer Grenzstreifen direkt an der Straße sollte nicht mit Eichen, Ahorn, und Buchen bepflanzt werden. Freigehalten werden sollten außerdem ein zehn Meter breiter Grasstreifen entlang des alten Kolonnenweges. Und: Die Landeszentrale für Politische Bildung darf in Grenznähe einen Ort des Erinnerns einrichten.

Historische Grenze soll sichtbar bleiben

Auch viele Kommunalpolitiker setzten sich für den Erhalt des Grenzstreifens ein. Unter anderem der damalige Kreistagspräsident des Kreises Herzogtum Lauenburg, Meinhard Füllner. Er sagte: „Ich habe kein Verständnis dafür, dass diese Flächen unsichtbar werden. Wir müssen an einigen wirklich prominenten Stellen diese für Deutschland historische Grenze sichtbar lassen.“

Der Schweriner Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) unterstützte die Aufforstung der rund drei Hektar großen Fläche und konnte die Aufregung nicht verstehen. Die Aktion sei rechtens – und wurde am Ende im April 2011 durchgeführt.

Von Jana Franke