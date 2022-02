Demo für klimagerechte Politik in der Gemeinde Lüdersdorf

Herrnburg

„Organisierte Jugend für ein klimagerechtes Lüdersdorf“, steht auf dem Transparent, das vor dem Demonstrationszug von 50 Jugendlichen und Erwachsenen in Herrnburg getragen wird. Die Schülerinnen und Schüler, die die Demo organisiert haben, wollen dass die Politik der Gemeinde verändert wird. Klimagerechtigkeit müsse nicht nur in großen Städten, sondern auch in Dörfern bei allen Planungen mit bedacht werden.

Protest gegen Landschaftsplan

Vorbereitet und angemeldet hatte die Demonstration am Sonntag das „Jugendkollektiv Lüdersdorf“, das sich im vergangenen Jahr aus Schülern und Auszubildenden zusammengeschlossen hat. Anlass für sie war, dass die Gemeinde Lüdersdorf den Landschaftsplan von 2004 aktualisiert. Unter anderem geht es bei den Planungen der Gemeinde um Möglichkeiten für weitere Bebauungen bis 2030. Unter anderem könnte beim Ortsteil Wahrsow ein Gewerbegebiet entstehen.

Enttäuscht von Reaktion auf Mahnwache

Vor einer Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde hatte ein Teil der Jugendlichen bereits im Mai 2021 eine Mahnwache abgehalten und gegen zu viel weitere Bebauung in der Gemeinde protestiert. „Von der Reaktion der Gemeindepolitiker waren wir damals sehr enttäuscht“, sagt Emil Trein, der jetzt auch die Demo in Herrnburg mit organisiert hat. Eine Reaktion der Gemeindevertreter blieb damals nämlich aus. Im Beschluss an dem Tag wurde aber eine für die Jugendlichen sehr wichtige Passage von der Mehrheit der Kommunalpolitiker gestrichen. „Im Landschaftsplan sind als besonderer Schwerpunkt Aussagen zu einer Klimaanpassungsstrategie in Text und Karte darzulegen“, wurde herausgenommen. Das empört die Jugendlichen, die sich für Maßnahmen gegen den Klimawandel engagieren.

Oskar Spatzek hielt zum Auftakt der Demo eine Rede über die aktuelle Politik der Gemeinde. Quelle: Malte Behnk

Vorwurf: Klimaschutz wird verhindert

„Das bedeutet, dass Klimaschutz in unserer Gemeinde nicht nur zu kurz kommt, sondern bewusst verhindert wird“, sagt Oskar Spatzek in einer Rede zu Beginn der Demo. „Das ist ein extremer Rückschritt, wenn es darum geht, eine lebenswerte Zukunft zu gewährleisten“, sagt er. Ein 83 Hektar großes Industrie- und Gewerbegebiet bei Wahrsow wäre etwa so groß wie der Ort selbst und würde den Bewohnern Lärm sowie eine Verschlechterung der Luft und des Grundwassers bringen, führte der Schüler weiter aus. Die Zukunft geschützter Gewässer und Biotope im Gebiet bei Wahrsow und auch bei Flächen, die noch für Wohnbebauung geplant werden sollen, sehen Oskar Spatzek und die anderen Jugendlichen in Gefahr.

Zudem könne auch in kleinen Dörfern im Mecklenburg-Vorpommern etwas für die weltweite Klimagerechtigkeit getan werden, wenn die Kommunalpolitik sich darauf ausrichte. „Wir müssen die Klimakrise und ihre Folgen global betrachten“, sagte Beeke Ötting in einem weiteren Redebeitrag.

Grevesmühlens Polizeichef Rainer Böttcher bespricht mit Beeke Ötting vom „Jugendkollektiv Lüdersdorf“ den Ablauf und die Auflagen der Demo. Quelle: Malte Behnk

Polizei begleitete Demo

Mit ihrer Demo am Sonntagmittag, die über Herrnburgs Hauptstraße, am Einkaufszentrum entlang durch Wohngebiete führte, wollten die Jugendlichen möglichst viele Einwohner erreichen. Die Polizei, die die Demonstration begleitete, meldete danach keinerlei Vorkommnisse. Grevesmühlens Revierleiter Rainer Böttcher hatte vor der Veranstaltung mit Beeke Ötting vom Jugendkollektiv die Anmeldung und alle Vorgaben besprochen.

Von Malte Behnk